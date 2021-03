Decidió dejar la Policía por trabas que le ponían en su carrera de medicina

El oficial de la Policía, Gómez Medina, presentó ayer su renuncia a la institución porque se vio envuelto en una circunstancia poco feliz. En diálogo a través de radio CNN Salta - 94.7 MHZ, agradeció la posibilidad que hace cinco años le brindó la fuerza provincial de empezar a estudiar la carrera de Medicina en La Rioja a través de una beca.

Al mismo tiempo sostuvo: “Hay graves falencias en el sistema de becas, se nos afectan todas las licencias para poder rendir, nos ponen trabas cuando uno quiere rendir materias o exámenes. No se está cumple el tiempo que necesitamos para rendir en una carrera tan importante como medicina”.

El hasta ahora oficial policial dijo en el programa Central Policial estar al día con la carrera, “vengo trabajando y estudiando en los móviles, en la cocina de la dependencia, y aprobar una materia clave de la carrera como es Clínica Médica”. El régimen que cumple como becario es estar desafectado de la fuerza en épocas de facultad, “desafectación completa durante el ciclo lectivo y regreso a trabajar en épocas de receso, invernal y verano”, contó. Mientras tanto mensualmente el oficial percibe sus haberes sumado a la beca que le otorgó la Policía, “en algunas oportunidades no se pagó”, sostuvo.

“El 2 de marzo me dijeron que me suspendían la beca. Me trajo un impacto emocional muy grande porque me pusieron en un lugar incómodo de trabajar en la Policía o seguir estudiando. Quiero terminar la carrera, mi sueño era seguir siendo policía y brindar todo mi servicio a esa institución, poder ser un médico de carrara policial pero lamentablemente tuve que optar en dejar la Policía por malas decisiones que tomaron en la institución. Pienso en el futuro de mi familia, renuncio a la Policía con todo el dolor del alma”.

El joven de 28 años y futuro profesional de la Salud, contó que son 40 los becados en la Policía y a más de 20 “les quitaron el beneficio”.

”No se le quitó la beca”

Ante este reclamo, el jefe de la Policía provincia, José Ibarra, le dijo a radio CNN Salta que al oficial Gómez Medina, “no se le quitó la beca”, sino que “se le suspendió durante este año”. Sostuvo que son tres los policías que están en la misma carrera –Medicina-, a la vez que se analiza el rendimiento académico, se le hace un seguimiento, se analizan según la correlatividad de las materias la situación en la que se encuentran.

“Al hacer la evaluación acerca de la calidad del estudiante, a nosotros no nos consta algunas situaciones que el oficial planteo en la entrevista que le dio como por ejemplo la de la mujer que está por terminar una carrera universitaria, y la de su hijo”, apuntó el comisario.



Para el jefe de la Policía, y según el seguimiento que vienen haciendo, Gómez Medina tiene una serie de materias regularizadas, sin haber rendir el final, y en particular tiene una materia “que si no la aprueba le impide cursar incluso materias de sexto año”, expresó. En definitiva Ibarra sostuvo que por “bajo rendimiento académico a tres personas que están en la misma situación se les suspendió la beca hasta tanto regularicen su situación académica y podrán continuar luego con el beneficio, es una decisión de la junta”.