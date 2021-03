Denuncian que el sector privado “se lava las manos” y deriva los abortos al Materno Infantil

El gerente del Hospital Público Materno Infantil, Federico Mangione, habló sin pelos en la lengua sobre las complicaciones que atraviesan a partir de la aprobación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Denunció que el sector privado no quiere hacerse cargo y que hay muchos grises dentro de la normativa.

“Uno de los primeros golpes que tuvimos es que en la parte privada se lavaron las manos y nos dirigen los pacientes con este problema para el hospital Materno Infantil. El hospital tiene una capacidad operativa limitada donde nosotros solamente tenemos 3 no objetores y eso nos significa un problema que no podemos cumplir con la demanda. Estamos haciendo de 7 a 8 por semana”, dijo por FM Aries.

En este sentido, diferenció lo que es la interrupción voluntaria (IVE) de la ILE. Aseguró que en el primer caso, se puede realizar hasta las 14 semanas de embarazo a través del uso de Misoprostol mientras que en el segundo caso, no se establece un límite de tiempo.

“En la ley hay puntos graves donde vos en la interrupción legal del embarazo no tenes fecha, límite de finalización. Lo podes hacer a los 8 meses y medio y ¿cómo hago? Una vez que nace ¿lo dejo afuera, le pego un tiro, le tapo la cabeza, lo mato?”, disparó.

Asimismo, explicó crudamente lo que ocurre en un aborto cuando un embarazo está avanzado. “Primero lo tengo que matar ahí adentro, después lo tengo que desarmar y sacarlo. Es peligrosísimo también para la mamá, porque después de la semana 11 comienza la etapa de formación de cartílagos y huesos, que son verdaderas gillette para el útero, que está dilatado”.

Mangione criticó además que la ley no contempla aumentos en el presupuesto del hospital para practicarlos. “Si no hay ninguna complicación, me significa más de 20 mil pesos por cada uno, si se me complica y pasa a terapia, yo gasto 80 mil pesos por día. El Misoprostol era una pastilla que salía 600 pesos, hoy sale más de 3500”, manifestó.