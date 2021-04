Ciberseguridad: lo que hay que saber a la hora de comprar bitcoins

En el último tiempo se comenzó a hablar mucho sobre criptomonedas, especialmente sobre bitcoins, monedas virtuales que sirven para adquirir productos o servicios como cualquier otra, sin embargo, hay una serie de cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de comprarlas.

Al respecto, Gustavo Saín, director Nacional de Ciberseguridad, explicó a InformateSalta TV por Multivisión Federal que en líneas generales este tipo de monedas no están reconocidas por los bancos centrales e incluso no son de curso legal en algunas partes del mundo.

“En algunos países son legales, por ejemplo, en Argentina no se prohíbe el uso de bitcoins pero el Banco Central no las reconoce como moneda de curso, con lo cual no hay donde hacer un reclamo. El bitcoin es algo que se basa en la confianza entre los usuarios, no hay ningún respaldo de ningún gobierno, entonces, hay un riesgo", expresó.

Como especialista en el tema, Saín no recomienda su uso. “Si llega a haber alguna transacción económica en el cual compras algún bien o algún servicio, no va a tener un comercio del otro lado y lo hace entre particulares, no va a tener donde ir a reclamar y se puede perder ese dinero”, indicó.