Polémica en Orán: Prohíben el ingreso de una mamá al colegio por vestir “ropa provocativa”

A través de un video, Romina Galarza, madre de una alumna que finalizó sus estudios en el colegio San Antonio de Padua, denunció en redes sociales que “no la dejaron ingresar a la institución por no vestir adecuadamente”

“Fui a retirar una constancia de 5to y no me dejaron ingresar por mi vestimenta, estoy indignada es ridículo que por vestir una calza y una musculosa me prohíban el ingreso”, sostuvo en su cuenta de Facebook, según indicó La 10 Orán.

En vista de ello, según comentó, solicitó hablar con algún directivo, pero la respuesta la dejó aún más azorada. “Pedí hablar con algún directivo, vino la Asesora Legal y la absurda respuesta que me dio fue que no pueden ingresar con calza, short o musculosa para no provocar”, dijo.

Por último, pidió recapacitar y envío un fuerte mensaje para la comunidad educativa. “Ahora me pregunto qué es lo que la institución está inculcando a los chicos”, concluyó.