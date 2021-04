Calabró recordó la histórica pelea entre Mauro y Samid y contó qué pasó cuando se fueron al corte

El pasado domingo por la noche se conoció la triste noticia de la muerte de Mauro Viale, quien falleció en la Clínica Los Arcos a días de que le hubieran confirmado el diagnóstico de Covid-19. Esta sorpresiva situación hizo que muchos famosos expresaran sus condolencias y destacaran la fuerte impronta que marcó en el mundo del periodismo argentino.

Hasta personas que habían tenido fuertes enfrentamientos con él, como Alberto Samid y Pablo Echarri, decidieron despedirse públicamente y dejar en claro que todas sus diferencias habían quedado atrás.

De hecho, el dueño de la cadena de carnicerías le dedicó una emotiva despedida a Mauro, con quien se agarraron a las piñas en 2002 tras tener un fuerte intercambio de opiniones en la televisión.

"Estoy muy consternado. Nosotros (él y su familia) lo seguíamos en la televisión, veíamos cómo guardaba las distancias (por el Covid-19). Se cuidaba, se levantaba a las cinco de la mañana para hacer gimnasia. Nos cayó como una bomba atómica", expresó conmovido en diálogo con Radio 10.

Por su parte, Marina Calabró, quien estuvo presente ese día porque era panelista del ciclo, recordó en diálogo con Mitre Live: “Esa pelea fue en Mediodía con Mauro, allá por el año 2002 si no me falla la memoria. Fue loquísimo. Se me cruzaba por la cabeza que eso que estaba viendo no estaba pasando".

"No podía creer que eso estuviera pasando en vivo en un estudio de televisión. Quedé muy impactada. Fue in crescendo el intercambio de Mauro y Samid pero jamás pensé que iba a llegar a las manos", agregó.

Con respecto a qué pasó cuanto terminó la pelea, Marina explicó: “A Mauro se lo llevó la gerenta de programación y nos dijeron que sigamos como si nada. Era el tiempo de patacones, lecop y seguimos hablando de economía. Espero que nadie encuentre ese tape porque mi sensación es que estaba diciendo cualquier cosa por el shock que tenía".

“Terminamos el programa como pudimos entre los columnistas. Lo que se vio fue el triple de impactante si uno lo veía desde adentro. A Lito le dije que los separe pero me dijo que se arreglen entre ellos. Ya me lo tomo con humor. En ese momento fue el gran interrogante”, sumó.

Finalmente, la periodista cerró: “Ojalá que la carrera de este tremendo productor de televisión, de radio, de gráfica, no se reduzca a ese hecho televisivo pero sé también que eso es una pintura exacerbada de lo que él creía que tenía que ser la televisión. Es verdad que Mauro no fue solo eso, pero también fue eso". /Pronto