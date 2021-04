Ricardo Villada se recupera del COVID-19: “No veo las horas de volver a casa”

El ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, emitió un mensaje a través de su cuenta de Facebook donde manifestó su agradecimiento hacia el equipo médico que lo acompaña durante este momento. Recordamos que hace dos semanas fue diagnosticado con Coronavirus y permanece internado en recuperación.

De acuerdo al último parte médico, el funcionario permanece estable, de buen ánimo, hemodinámicamente compensando, tuvo un registro de fiebre pero su cuadro clínico está estabilizado, recibe oxígeno por cánula nasal.

“Poco a poco voy saliendo adelante...todas las muestras de afecto y cariño de ustedes queridos amigos y amigas de Facebook me ayudan en esta transición y me dan fuerzas para seguir. En estos momentos difíciles, lo que más cuesta es extrañarlos a ellos, sus miradas, ocurrencias y sus abrazos, mis queridos nietos. No veo las horas de volver a casa y encontrarme con sus tiernos cariños. Sé que con perseverancia ¡volveremos al ruedo!”, expresó por sus redes sociales.