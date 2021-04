Buenos vientos para el sector agropecuario

Las condiciones climáticas que abrieron el año 2021 han sido, notablemente, poco habituales. Empezando con lluvias abundantes a lo largo y ancho del territorio, estas dieron fin a la sequía, la cual no daba visión optimista a futuro. Con este cambio de panorama inesperado, sumado a la demanda internacional que se mantiene en incremento constante, el sector agropecuario es, ahora, el que más se destaca y genera interés entre los inversionistas. Esto se muestra reflejado en las alzas constantes que experimentan los granos en el mercado de Chicago, que luego de varias subas consecutivas, muestran poca tendencia a agotar.

Mientras tanto, la industria de maquinaria experimenta un reflote, generando una apuesta a las nuevas tecnologías, como también un renovado interés en la venta de usados. El buen clima actual parece que ha venido para quedarse.

Un repaso por el contexto vigente



El mercado de Chicago continúa batiendo récords semana tras semana. La soja, por su lado, finalizó con una baja del 1% en el mercado de Chicago. Sin embargo, esta ha sido la única luego de 10 ruedas consecutivas de subas, que significaron rendimientos mayores a los esperados para este año.





El principal motivo del buen arranque de la oleaginosa se debe a la demanda de China. La necesidad alimentaria que experimenta el gigante asiático, debido a su cantidad de población, se evidencia en su interés por importar granos de países como la Argentina. Por otro lado, cobran importancia los cambios climáticos que acontecieron el año pasado en algunas áreas del globo terrestre.

En cuanto al maíz, este ha ganado un 3,81% (US$ 9,84), superando los US$ 267 por tonelada, que constituyen los valores más altos de los últimos 8 años. El último récord que había alcanzado fue en el 12 de julio del 2013 cuando había finalizado también en US$ 276.

El girasol y el trigo muestran pronósticos positivos en el norte argentino. Lo que se aguarda es un crecimiento en la superficie de siembra, sobre todo para el primero. La neutralidad del fenómeno de El Niño trae consigo lluvias con baches entre medio, favoreciendo las zonas de producción. En el NOA especialmente, las abundantes precipitaciones que acontecerán hasta junio serán generadoras de beneficios para la industria tabacalera y cañera.

Esta tendencia positiva genera un impacto positivo en la agroindustria del país, ya que provocaría un incremento de US$ 9.000 en las proyecciones de exportación. Estos buenos vientos que soplan generan condiciones optimistas para invertir en el sector.

La compra de maquinaria continúa en aumento



Debido a los buenos rendimientos, destaca la importancia de invertir en maquinaria. Los números de los últimos meses evidencian el éxito en las ventas: El interés por las pulverizadoras ha sido destacable, como también lo ha sido en cuanto a las cosechadoras y sembradoras.

La más reciente generación de pulverizadoras ha duplicado sus dimensiones, aumentando su capacidad a 4500 litros, mejorando su desempeño en el campo. El aumento en las ventas obtenido fue el más notable del año anterior: nada menos que un 52%.

Las sembradoras, por su parte, han mostrado un promedio anual de crecimiento de un 30%. Al igual que las pulverizadoras, exhiben sus novedades: mejoras en la cantidad y calidad del material cosechado, como también una apuesta a la mayor precisión y confort.

También han sido positivas las ventas de usados, como lo ha sido particularmente en el caso de las cosechadoras. Los altos costos que estas suelen tener, motivan la adquisición de maquinaria de segunda mano, que aún así es capaz de igualar calidad. La compra de cosechadoras usadas puede ser especialmente útil si la zona a trabajar es de pequeña a mediana.

Son varios los sitios en los que se puede adquirir maquinaria usada, de alta calidad y a un buen precio. El catálogo de Agroads, por ejemplo, ofrece numerosos modelos de cosechadoras usadas John Deere, Deutz, Vasalli, entre otros.

Los vientos positivos que han experimentado nuestras pampas dan lugar a una renovada apuesta al sector estrella de la Argentina. Los récords que ha alcanzado en los últimos tiempos dan lugar a nuevas inversiones en los suelos, como también el interés que se denota en la compra de maquinaria, señala que con probabilidad será un año ideal para estos negocios.