El ex juez Medina, sobre el sistema acusatorio: “No he sentido que se me quitara poder”

Tras más de 24 años de ejercicio, el ahora ex juez federal de Garantías 1 de Salta Miguel Antonio Medina, de 67 años, en La Voz de Salta, se refirió al cambio de modalidad del sistema mixto al acusatorio, en el cual ahora es el fiscal el director de la investigación.

Medina, quien intervino en el doble crimen de los gendarmes Salto y Reynoso, asesinados en 1998 en un enfrentamiento armado con narcos en Salvador Mazza, desmintió resistencia de los jueces penales. “No tuve ningún problema de adaptación y no he sentido que se me quitara poder”

“Todos los jueces tienen como misión primordial aplicar la Constitución y las leyes dictadas”

En ese marco, agregó que el nuevo sistema permite dictar una sentencia en tiempo muy breve, que con otro sistema era difícil de lograr. “En el procedimiento escrito podíamos estar años no terminábamos más, mientras el sistema mixto tenía un defecto de origen, pues se necesitaba muchos medios para avanzar en las causas, siempre hacía falta más jueces más tribunales y eso es lo que nunca se consiguió”, dijo.

El ex magistrado indicó que es muy probable que muy pronto en Santa Fe y Mendoza se incorporen al sistema acusatorio. “Mientras no sea definida la situación del procurador general va a pasar tiempo para que se avance con ese proceso gradual, creo que una cosa depende de la otra”, expresó.

Por último, opinó de cómo la injerencia política influye en la justicia. “Hay que ver los hechos de cada uno ellos. Si actúan con independencia o no del poder político del que lo nombró, por eso hay que ver siempre los archivos, los legajos más allá del origen político”, sostuvo.

Un juez con mucha experiencia

En el 2001 tuvo intervenciones en procesos judiciales que obligaron a bancos a devolver fondos arrebatados a ahorristas, como así también en el reajuste de haberes jubilatorios, mientras que, en 2002, dictó fallos que sentaron precedencia, como la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

También su juzgado, en el marco de la causa por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, declaró la inconstitucionalidad de los indultos dispuesto por el presidente Carlos Menem, quien lo había designado en el cargo.

En la gestión de la presidenta Cristina Fernández, en tanto, suspendió la aplicación de la ley de medios promovida por el Poder Ejecutivo, procesó a ex jueces federales y en 2009, intervino en la investigación penal que el fiscal federal Ricardo Toranzos inició contra el ex camarista José Antonio Solá Torino, causa que en noviembre pasado tuvo un epílogo trágico.