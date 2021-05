Vane Ganem, la tatuadora más elegida en Salta

Si alguien te dice que tenés que esperar más de 40 días para tener un turno, probablemente desistís, y vas a buscar otras opciones. Pero en este caso no, la gente espera, a veces más de 40 días, para tener un tatuaje suyo. Y es desde aquí que ella ya rompe los esquemas.

Vanesa Ganem, muy conocida en Redes Sociales como "Vane Ganem", es una tatuadora salteña que está haciendo furor. En diálogo con InformateSalta, contó que empezó a tatuar hace un poco más de 2 años. "Nunca pensé en tatuar. Yo estudiaba arquitectura, en un momento me di cuenta que no quería ejercer y no sabía muy bien que hacer", contó.

"Llegó mi hermano más chico, y me dice: "Deberías ser tatuadora", y yo la veía muy difícil porque aparte siempre fui del autoboicot".

Así empezó la historia de quien hoy es la tatuadora más elegida por los salteños. Contó que su hermano llegó un día con una caja con todos los insumos y la impulsó a hacerlo. "Me dio tanta culpa por lo que gastó que me dije: "Bueno, lo intento", y empecé a tatuar zapallos", agregó Vane.

Su pasión por el arte estuvo presente desde muy chica. Empezó a dibujar desde muy temprana edad, luego empezó a pintar murales hasta llegar a estudiar arquitectura, lo que le brindó muchísimas herramientas para su trabajo hoy.

Con un estilo muy delicado, líneas finas, puntillismo y figuras perfectas, contó que llegó a este estilo por su estudio de arquitectura, "yo me mataba haciendo planos, entonces a la línea la tuve siempre incorporada", explicó.

"Siempre estuve involucrada con esto, hasta que le di en el clavo a la rama del arte a la que me quise dedicar. Nunca me imaginé vivir de esto en Salta. La gente es muy agradecida", dijo para finalizar.