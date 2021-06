Archivaron la investigación por la muerte del periodista Eduardo Chañe

Hoy, el periodista Eduardo “El Negro” Chañe cumpliría 48 años. En septiembre del año pasado, falleció por coronavirus luego de esperar durante horas ser atendido en el IMAC. En aquel entonces, su familia decidió difundir audios donde él mismo daba cuenta de los malos tratos y la desatención que sufrió en la clínica y Adriana Mücher su esposa, decidió iniciar acciones legales, hoy lamentó que la causa fue archivada.

“El fiscal Gustavo Torres Rubelt decidió desestimar la causa el 22 de abril pasado aduciendo que la muerte de Eduardo no fue por la mala atención del IMAC”, explicó por Aries sumamente desilucionada.

“Hicieron un show, llegaron camionetas con policías armados para entregarnos el informe y este dice que la causa que se inicia no fue porque el Gobernador pidió que se investigue, sino porque la clínica se sintió afectada por mis dichos. Es decir, la causa se inicia por lo que yo dije”.

Dijo sentir que el Fiscal no hizo más que maltratarla las veces que tuvo oportunidad y hasta llegó a decirle que, en esa época, en referencia al momento en que se dio el fallecimiento, “la gente se moría porque se tenía que morir”.

“Gustavo Torres Rubelt es un inepto, después de reunirme con él supe que esto no iba a avanzar, no le tengo respeto y, la verdad, me da asco”, disparó.

Con el archivo de la causa, señaló que se van también sus fuerzas para seguir insistiendo en que se investigue el rol del IMAC en la muerte de su compañero, ello, a pesar de la promesa que le hizo el gobernador Gustavo Sáenz apenas sucedido el deceso.

“Creímos en un Gobernador que nos mintió; creímos en un hombre que se olvidó de las promesas que le hizo a la gente, dijo que Eduardo era su amigo y que la investigación iba a llegar hasta las últimas consecuencias; bueno, se ve que se olvidó”, sentenció.