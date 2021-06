Luciano Castro fue visto con nueva novia y su ex Rojas hizo estallar las redes

Sabrina Rojas reventó las redes sociales con una foto vintage al borde de la censura.La modelo volvió a mostrarse súper sexy a a pocas semanas de confirmar su separación de Luciano Castro, quien ya habría iniciado un romance con otra mujer.

A pesar de superar escandalosas crisis, Luciano y Sabrina le pusieron fin a su matrimonio tras más de diez años de relación y dos hijos en común Esperanza y Fausto.

Una vez más fue la misma Sabrina Rojas quien salió a hablar y dio detalles del fin de su matrimonio. "Nos separamos hace un tiempito ya. Pero bien. Los dos estamos bien. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, pero no como familia", le confesó Rojas a De Brito en un mensaje.

"Ayer fuimos a almorzar afuera, hoy vino a casa también a almorzar. La idea es seguir compartiendo en familia. ¡Después la vida dirá!", dijo abriendo la puerta para una posible reconciliación.

Sin embargo, a pesar de los dichos de Rojas, Luciano Castro estaría rehaciendo su vida amorosa y este fin de semana fue visto en compañía de otra mujer.

“El que está acompañado después de separarse de su última mujer es… Se separó hace poco pero ya está rehaciendo su vida, y es Luciano Castro”, contó Ángel de Brito el lunes luego de lanzar varias pistas a sus angelitas.

Sin embargo, no dio más detalles de la nueva mujer en el corazón del actor. "Por ahora no vamos a dar la identidad, simplemente porque no la tengo. Pero no es conocida”, concluía.

Y si bien Sabrina Rojas no habló sobre la nueva relación de Luciano, aprovechó las redes sociales y publicó una seguidilla de fotos vintages que dejaron a sus seguidores sin aliento.

En la postal se ve a la diosa luciendo más sexy que nunca con una tanga diminuta colorada y remera mojada no apta para cardíacos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SABRINA ROJAS❣️ (@rojassasi)

"Foto retro en mis épocas de chica sexi", escribió la rubia junto al posteo que reventó las redes sociales y recibió cientos de comentarios elogiando su figura escultural.

"Sos y serás una de la mujeres más lindas de Argentina", "Luciano mirá la mujer que te estás perdiendo", "Sos una diosa inmortal", fueron algunos de los mensajes que dejaron sus fans./Diario Uno