Conocé cómo trabajará el comercio de Salta en los feriados de junio

La Cámara de Comercio e Industria de Salta emitió un comunicado en el que explica cómo será el funcionamiento del comercio los días 17, 20 y 21 de junio y cómo debe ser el pago a los empleados en cada una de esas jornadas.

El texto, según INSalta, informa que el jueves 17 de junio, día del Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes es feriado provincial y por lo tanto un día no laborable. En este caso es el empleador quien determina si se trabaja o no. Si el empleado es convocado a trabajar se le abonará el salario simple de ese día, aunque si no es llamado, el pago debe hacerse de todas formas.

Este feriado es trasladable y es el día 21 de junio cuando se recordará al General con un feriado nacional. En este caso, si el trabajador es llamado a trabajar, se le debe abonar el doble.

Con respecto al 20 de junio, día del paso a la inmortalidad del Gral. Belgrano, es feriado nacional, es domingo y el empleado que trabaje ese día debe recibir el doble de remuneración.

• 17 de junio: Día del paso a la inmortalidad del Gral. Güemes (feriado provincial - día no laborable) – Se abona salario simple.

• 20 de junio: Día del paso a la inmortalidad del Gral. Belgrano. Día no laborable se abona salario doble

• 21 de junio: Día del paso a la inmortalidad del Gral. Güemes (feriado nacional - trasladado del 17 de junio) se abona salario doble