Metán: Un jefe de Bomberos acusado de abuso sexual sigue trabajando y hostigando a su víctima

Sigue el calvario de una joven que denunció al jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios "Posta de Yatasto" de Metán, Hugo Díaz por abuso sexual. Noelia contó que en repetidas oportunidades su exjefe violó la perimetral impuesta por la justicia, y que además le levantaron la orden de restricción de acercamiento.

“Yo lo denuncié y resulta que la que está encerrada soy yo porque no puedo salir. Tengo que tomar clases virtuales por precaución cuando todos mis compañeros volvieron a la presencialidad”, contó Noelia en una entrevista con Central Policial por CNN Salta.

La joven de 18 años relató que la semana pasada fue citada a declarar a la Fiscalía pero destacó que la causa está demorada. “Me tratan como si yo fuera una más”. “El sigue en el cuartel trabajando, y le siguen pagando. Hablé con el intendente y me dijo que no pueden hacer nada porque la justicia no lo encuentra culpable”, finalizó.