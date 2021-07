Perdió el celular por la calle, se lo devolvieron pero le dejaron grabado un video que se volvió viral en las redes

A Benjamín le pasó lo que no le pasa a casi nadie: perder el celular por la calle y que se lo devuelvan.

Una vez en su poder, lo revisó y encontró lo que seguramente no le pasó jamás a nadie: un video del "héroe" que lo hizo descostillar de risa.

“Dios bendiga al pibe que me encontró el celu y me lo devolvió. Y encima grabo esto que culia JAJAJAJAJA”, posteó el usuario @benjamurilloo en su cuenta de Twitter junto al video que le dejó en el móvil este joven héroe.

“Eh, guacho. Más vale que me compres un Tatín. Mirá que te devuelvo el celular que estaba tirado en la calle. Ahora me tenés que comprar un Tatín porque si fuese otra te lo hubiera re choreado, te lo resetean de fábrica, te cambian la contraseña y “cagaste”. Así que ahora me tenés que comprar dos Tatín”, se escucha que dice el joven que filmó el video en un tono claramente amistoso.

El mensaje que Benjamín compartió en las redes no tardó en viralizarse y llenarse de “likes”. Ahora bien, mientras algunos destacaban la gran actitud del joven que no dudo en devolver el móvil, otros

Se trata de un histórico alfajor que, si bien se consigue en todo el país, es más popular en el interior que en la Provincia de Buenos Aires./A24