Salta sin trenes por un paro de maquinistas

Un paro de maquinistas impidió el funcionamiento del servicio de trenes en Salta, perjudicando a muchos salteños. Si bien la medida sería solo por 24 horas, muchos fueron los que llegaron hasta la estación y se dieron con la novedad.

En diálogo con Somos Salta, uno de los afectados contó que el tren es muy importante para los vecinos y trabajadores. “Soy de Güemes, lo uso todos los días para venir a trabajar, el precio es muy conveniente”, aseguró.

Por otra parte se supo que hubo quejas y reclamos por no haber avisado con anticipación a los usuarios de la medida, ya que muchos vieron retrasadas sus rutinas por la novedad. “Tenés que salir corriendo a buscar un colectivo o un remise, y no sólo es más caro sino que a veces no se consigue rápido”.