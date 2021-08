Viral: influencer mostró "las cositas" que lleva al telo y nadie lo puede creer

Un video viral tiene a todos boquiabiertos en Twitter: una conocida influencer de TikTok sorprendió a todos sus seguidores cuando compartió una grabación mostrando las cosas que lleva a un encuentro sexual en un hotel alojamiento.

Los usuarios de las redes se mostraron sorprendidos con la interminable lista de objetos que Meli Ihigo lleva a sus citas románticas. En las imágenes, la tiktoker muestra de una las cosas que carga en su bolso para los tan preparados encuentros.

"Les voy a mostrar algunas de las cositas que yo me llevo al telo", comenzó diciendo Meli. Luego, sacó de su bolso, otro aún más pequeño re mil preparado.

"Son algunas cositas que creí necesarias para llevar", agregó y comenzó a mostrarlas una por una: una esponja, un enjuague bucal, una crema corporal "por si pintan los masajitos", sales de baño, alcohol en gel y cepillos de dientes "por si algún día somos más de dos" entre otras cosas.

Luego, la influencer dejó ver que lleva su propio parlante para escuchar su música y no "la del telo que es un bajón y que no se escucha tan fuerte. Me llevo mi propia espuma de baño porque los dos sobrecitos que te dan no te alcanzan".

Crema de peinar, cepillo, cargador portátil: fue todo una aventura hasta que sacó lo que dejó a todos sus seguidores atónitos. La chica sacó una tira de luces y un foquito para ambientar el lugar a su propio gusto de luces.

La lista finalmente la completaba un desmaquillante, una botella pequeña de vodka y finalmente, un lubricante a base de agua.

Los comentarios no se demoraron y mucha gente se preguntó para qué llevaba tantas cosas: "¿Va a coger o a vender el catalogo de Farmacity?", "Cuando pensé que no se podía poner peor sacó las luces de estrellas", "¿Y el tupper con las sanguchitos de miga?", fueron algunos de los mensajes que se hicieron sentir./Vox Populi