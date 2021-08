La historia desconocida de Fabiola Yáñez: su infancia, su pasado como actriz y cómo conoció a Alberto

Fabiola Yáñez no tuvo una infancia fácil. Nació el 14 de julio de 1981 en Villa Regina, Río Negro. Fue criada hasta sus 12 años por su abuela, Violeta Verdugo de Yáñez, que había llegado de Chile a Villa Regina, en busca de trabajo junto a su hija, Miriam Yañez Verdugo. Se instalaron en un barrio humilde llamado Villa Antártida.

Miriam tenía 14 años cuando empezó a trabajar en la fábrica de un ingeniero mendocino llamado Julio Salvarredi que hacía dulces. Allí conoció allí a Julio Salvarredi Jr., el menor de los hijos del ingeniero que tenía 16 años. Vivieron un romance y Miriam quedó embarazada de Fabiola. Julio Salvarredi no se hizo cargo como padre y Miriam la crió sola con la ayuda de su mamá. Ella hizo parte de la primaria en el Instituto María Auxiliadora de la ciudad de General Roca, fue el primero de los 13 colegios por los que pasó durante su infancia y adolescencia.

En 7° en Alem, MIsiones.

Luego, con Fabiola chiquita, Miriam conoció a Jorge Miranda, quien se convirtió en su esposo y a quien Fabiola llama papá. Del matrimonio Yañez-Miranda nacieron Tamara y Mía, las hermanas menores de Fabiola. Y por otra parte, Salvarredi tuvo una hija llamada Guadalupe, que es su otra hermana.

Fabiola, adolescente.

De Villa Regina, Río Negro, pero en 1994 se mudaron a Alem, en Misiones, y también vivieron en San Lorenzo y Rosario en Santa Fe, antes de llegar a Buenos Aires. Esa vida "nómade" de alguna manera la marcó.

La adolescencia la vivió en Alem: allí estudió en la escuela Nº 552 en la que cursó hasta 7°. Al año siguiente, la cambiaron al Juan Bautista Alberdi donde hizo sus primeros años de secundaria. Miriam Raquel Muzalski, su maestra de 7° en Alem, le contó a Perfil que Fabiola era "brillante", pese a tener que haberse adaptado a un nuevo lugar, nuevo sistema y nuevos amigos, llegando a vivir a Misiones desde el sur argentino.

Practicando surf antes de Alberto Fernández.

Mientras vivió en Rosario, Santa Fe, realizó primer año de la carrera de locución en el Instituto Superior de Enseñanza Técnica Nº 18. Allí mismo debutó en televisión como conductora de Junior TV, un programa infantil de Canal 3 de Rosario, entre diciembre de 2002 y enero de 2004. Tenía 17 y fue su primer trabajo frente a cámaras. "Haber debutado en televisión tan joven fue una experiencia muy gratificante. Creo que por eso elegí estudiar periodismo, para crecer y formarme en este medio que tanto me había gustado", contó Fabiola en una entrevista.

Fue notera en Estrictamente personal, un programa sobre sexualidad, para Canal 6 de Rosario y conductora de un programa semanal en Radio X4 Rosario. Realizó modelaje en desfiles, gráficas, producciones y portfolios de moda para los programas Look y Tendencia emitidos por Canal 3 de Rosario.

Participó de la obra de teatro Romeo y Julieta, adaptación de Daniela Ominetti, como coprotagonista. Trabajó en la producción de una corresponsalía de noticias en Argentina para Telemundo, y realizó una investigación periodística para un documental de cine junto a Gastón Pauls y Edgardo Esteban entre 2006 y 2007.?

En el escenario como actriz.

Cuando llegó a Buenos Aires, Fabiola tuvo un breve paso como modelo televisiva, donde desfiló en el programa de Susana Roccasalvo, en 2009, y también hizo notas para un programa sobre autos en el canal Metro. Fue panelista del programa de la vedette Moria Casán, Incorrectas, durante 2018 por el canal América TV.

La historia de amor con Alberto Fernández

Como estudiante de periodismo de la Universidad de Palermo, conoció a Alberto Fernández. Lo entrevistó para su tesis: "Análisis de la tensión interdiscursiva entre Néstor Kirchner y Clarín durante el período 2003-2007". Era el año 2013, cuando él era el ex jefe de Gabinete de los Kirchner. Un año después formalizaron la relación y para 2016 ya estaban comprometidos con anillo en París: ella compartió en su cuenta de Instagram la foto que ilustra el momento.

Durante el 2018, Yañez tomó relevancia en los medios tras denunciar a Fabián Gianola, su excompañero de elenco en Entretelones, de tener conductas inapropiadas con ella. En una entrevista con Intrusos, la actriz contó que vivió situaciones repudiables por parte de su colega. "Me hacía sentir incómoda en muchos momentos. Cuando me saludaba me daba abrazos y te das cuenta cuando traspasa la línea de compañero. Por suerte, pude poner un freno", decía en ese momento.

En "¡Otra vez papá!" con Manuel Wirzt.

A principios de enero de 2019, estrenó "¡Otra vez papá! Después de los 50…", en el Multiteatro. La obra, protagonizada por Manuel Wirzt, marcó su regreso a las tablas, primera pasión que había quedado relegada detrás de una ascendente carrera como periodista. El 15 de mayo de ese año, cuando Alberto le contó que había sido nombrado candidato a presidente por el Frente de Todos, decidió dejar de actuar. Sólo mantuvo su espacio en el programa Común y corriente, los domingos por la tarde, en Radio10, junto a Nora Briozzo y Nestor Dib.

En el escenario con Manuel Wirzt.

Fabiola se presenta en su cuenta de Instagram como "periodista, actriz y primera dama de la República Argentina". Pero desde que ingresó a la Quinta de Olivos, dejó de lado sus facetas como periodista y actriz para dedicarse de lleno a su función al lado del Presidente y dedicada full time al trabajo social. "Pensé que era necesario que lo ayudara. Y sentí que el mejor modo de hacerlo era trabajando a favor de quienes en este momento están pasando mucha necesidad, sobre todo por los niños", contó en la única entrevista que ella dio, que fue al diario Página/12.

"Yo conozco lo que es un piso de tierra y no me shockea", comentó Fabiola al recordar su infancia y las tantas mudanzas que vivió hasta llegar a trabajar como actriz en Buenos Aires.

Dicen que dentro de Olivos, sembró el respeto. Nadie "habla mal de la primera dama". Ahora se espera la confirmación oficial de su embarazo. Ella estaría llevando en su vientre al primer bebé que nacerá en la Quinta Presidencial en la historia de la Argentina. Fuentes allegadas a Para Ti revelaron que ella estaría cursando un embarazo de entre 4 y 5 semanas y que, al momento, solo se ha realizado un estudio médico que lo confirma. Justamente, para oficializar la noticia, se estaría esperando que la Primera Dama se pueda someter un nuevo chequeo ya que la pareja presidencial se habría sometido a un tratamiento de fertilidad asistida para lograr este embarazo, el primero de Yáñez. /Parati