Batió un récord por comer 19.200 panchos: ahora soporta daños irreparables y vivirá menos años

Joey Chestnut, un hombre de Estados Unidos que tiene el récord mundial por comer 19.200 panchos a lo largo de 16 años, presenta daños irreparables en su salud, ya que un reciente estudio médico al que fue sometido le aseguró que el exceso de consumo de comida rápida le restó años de vida.

Pese al negativo diagnóstico de salud, el hombre de 37 años aseguró que seguirá comiendo panchos a menos que comience a engordar y a tener problemas con su cuerpo ya que él considera que está sano.

Hace unos días, The Washington Post publicó un estudio realizado por la Universidad de Michigan que afirmaba que comer un solo pancho puede reducir 36 minutos de una vida saludable de una persona. Este posteo se viralizó en las diferentes redes sociales donde algunos internautas hicieron referencia al hombre del récord mundial.

Una de las personas que se manifestó sobre el estudio de la reconocida universidad fue el periodista deportivo de Estados Unidos, Gary Sheffield Jr. A través de su cuenta de Twitter hizo visible el caso de Chestnut. “Joey Chestnut ya estaría muerto”, escribió citando la nota.

Y es que de acuerdo a lo revelado por la Universidad de Michigan, los 19.200 hot dogs que Chestnut consumió en los últimos años le restaron un año y 115 días de su vida.

Sin embargo, el pasado 4 de julio el hombre perdió dos días de su vida al comer en sólo 10 minutos 76 panchos, y rompió así su propio récord consolidándose como campeón mundial en el Nathan’s Hot Dog Eating Contest 2021, la famosa competencia de panchos disputada cada 4 de julio en Coney Island, Estados Unidos.

El campeón comió un pancho más que en 2020 y alcanzó una cifra inédita en su carrera. De las últimas 15 competencias ganó 14 -solo perdió en 2015-.

“Simplemente se sintió bien”, fue lo que tuvo para decir Chestnut a ESPN, canal que transmitió el esperado show.

“Incluso si me sentía incómodo, tener a todos animándome y empujándome me hizo sentir bien", agregó el ganador, resaltando que el año pasado no pudo festejar debido a que el torneo sucedió en el ámbito de lo privado debido a las restricciones.

Según CNBC, Chestnut gana alrededor de 300.000 dólares al año gracias a empresas que lo contratan para batir récords de comidas en sus redes sociales. Por poner un ejemplo, una vez rompió el récord de comer Big Macs devorándose 32 hamburguesas en 38 minutos. /Crónica