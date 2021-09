Un perro alertó a sus dueñas que se incendiaba la casa y les salvó la vida

El dramático hecho ocurrió cuando dos adolescentes dormían en su vivienda de B° Palenque y esta empezó a prenderse fuego. Atento, el perro de la familia despertó a las jovencitas, que lograron salir de la vivienda a tiempo y pedir auxilio.

La madre de las adolescentes es remisera y se encontraba trabajando, una de las hijas al salir de la vivienda le avisó lo que estaba ocurriendo, en tanto los vecinos ya habían dado el aviso a la policía.

"Llegué lo más rápido que pude, ya estaban los bomberos y SAMEC, si no llegaban rápido no sé que hubiera pasado en la casa. Mis hijas estaban acostadas y el perro las despertó y eso hizo que puedan salir afuera, les lamió la cara y ladró, si Dios no hubiera puesto su mano no sé si mis hijas estarían vivas" agradeció Gabriela a través de Somos Noticias, que los daños solo sean materiales.