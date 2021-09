Abuelo vendía churros para que su nieta logre estudiar, hoy ella se recibió de abogada y emocionó a todos

No hay estudiante que no haya soñado con ese momento en el cual rinde su última materia y finalmente deja de ser aquel joven que carga sueños y proyectos en su mochila para convertirse en el profesional que tanto anheló.

Detrás de cada estudiante hay una familia conteniendo y acompañando para lograr cumplir esa meta, como en el caso de Laura Argañaraz, esta joven santiagueña que compartió su historia de vida en redes sociales e inmediatamente se viralizó.

"ABUELO Muchas gracias por todo, por confiar en mi, por cada esfuerzo que hiciste para solventar mis estudios", inició en su emotivo texto.

"Gracias por tanto amor, por tanta lucha. Valoro tu fuerza, tu dedicación para salir adelante, y desde tu humilde carrito de churros que tanto amas me hiciste estudiar, aún con dolor ibas a trabajar para darme un futuro mejor, para costear cada matricula, cada cuota, para que pueda conseguir mi título como sea, al costo que sea", continuó Laura a quien sin duda emocionó a todos los usuarios de Facebook quienes compartieron su historia y resaltaron el sacrificio de su abuelo para con su nieta.

"No me alcanzan las palabras para agradecerte, estuviste hasta en los últimos detalles para que el festejo sea a lo grande, sentías que me lo merecía. Soy ABOGADA gracias a Él", finalizó.

Seguramente haya muchas "Lauras" en el mundo esperando cumplir su sueño de convertirse en profesional, también muchos abuelos que lo dan todo para ver a sus nietos alcanzar esos objetivos que tal vez ellos no pudieron. /Diario Panorama