Video: un cantante no vidente emocionó a todos en ShowMatch

Darío Camaño, un cantante no vidente, conmovió a todos en el piso de La Academia de ShowMatch. "Tiene 36 años, cuando tenía un año de vida le detectaron un tumor en uno de sus ojos, tuvieron que decidir entre su vida y que perdiera la vista. Es no vidente, no saben lo que canta", señaló el conductor.,

“Por fin te conozco, hermano. Tantos años que me alegraste la infancia, tantos años que me hiciste reír. Porque vos me hiciste ver la vida de otra forma cuando yo era chico, porque vos contrataste a gente gorda, flaca, negra, blanca. Vos enseñaste que con la risa se cura el alma y hoy te lo quiero agradecer”, dijo Darío en su presentación.

“Ojalá que cuando se apague la cámara nos sigamos conociendo. Lindo saco tenés, loco. Lo bueno es que, si me llevás a comer con vos, no veo a nadie y no te puedo mandar al frente”, agregó, y le prometió a Marcelo Tinelli que le iba a enviar un tema que le escribió para él con la melodía de Motivos de Abel Pintos y cantó un pequeño extracto de la misma.

“Gracias, me encanta tenerte acá, sos un groso como artista”, le agradeció el animador tras su actuación.

“Lo único que estoy pidiendo como artista es trabajo, no quiero que nadie me regale nada, solo que me den trabajo”, señaló Darío, quien emocionó a todos en el piso del programa.