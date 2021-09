Flor de la V atraviesa un difícil momento de salud y deberá operarse de forma urgente

Ayer en A la tarde (América), Flor de la V reveló que atraviesa un difícil momento de salud y deberá operarse de forma urgente. La panelista insistió en lo importante que es realizarse controles de mamografía con frecuencia, y detalló una experiencia personal.

"Hay algo que me parece importante con el tema del cáncer. El otro día fui al Hospital Alemán y me hice una mamografía que por la pandemia no me hacía desde hacía mucho tiempo. Entonces me enteré que tengo fisuradas las dos prótesis. Eso es peligrosísimo y por eso me tengo que operar ahora dentro de poquito y cambiarlas", contó Flor de la V.

Y agregó: "Quizás hay muchas mujeres que están atravesando esta situación, no se controlan, creen que ya está y la verdad es que es muy peligroso. Por eso está bueno el mensaje de controlarse. Y si tenés las lolas echas por favor contrólate, porque es muy peligroso que ese líquido ande suelto por el cuerpo" (textual).

Recordemos que Karina Mazzocco contó la vivencia de una amiga, quien tampoco pudo controlarse durante la curentena estricta y ahora fue sometida a una mastectomía. En este sentido, la conductora lanzó una fuerte crítica a la política sanitaria del Gobierno que aplazó varios casos importantes de dolencias y enfermedades en pos de priorizar la explosión del coronavirus.