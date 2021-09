Melconián: “Macri me echó porque él quería sacarle la plata al Banco Nación”

Carlos Melconián aseguró que el macrismo lo corrió de la dirección del Banco Nación porque el gobierno le quería "sacar la plata" a la entidad para financiar sus inconsistencias fiscales.

"El Banco Nación no es la ANSES, tiene cuestiones a las que el Banco Central lo obliga. Ganábamos mucha plata, fue un muy buen año. La plata es de todos los argentinos. Me querían sacar la plata", dijo Melconián sobre su paso por la entidad entre 2015 y 2017.

Tras su partida fue reemplazado por Javier González Fraga. A partir de ese momento el Nación comenzó a adquirir bonos estatales a tasas mucho más bajas que las del mercado.

"Me dolió porque se había armado algo muy bueno con las 20 mil personas que integran el banco. No renuncié, me rajaron", le confesó el histriónico economista a Juanita Viale, según publica La Política Online.

"El presidente Macri puso en su libro que yo era poco orgánico. Yo quería manejar las cosas como se deben manejar. El Banco lo manejábamos nosotros", señaló.

"De repente le decías a una persona muchas veces ‘no’ y dicen ’sácamelo a éste’. No miento, porque al año siguiente le sacaron las utilidades al banco", dijo Melconián.