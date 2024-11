Eliminación de las PASO nacionales: No definieron si se tratará en extraordinarias

Este jueves por la tarde, el Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de reforma electoral que elimina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Además, busca suspender los aportes extraordinarios para los partidos y cambiar otras reglamentaciones referentes a la campaña.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ejecutivo nacional no decidió si lo tratarán en Sesiones Extraordinarias, porque el presidente Milei aún no las convocó. De todas formas, no descartan incluirlo en un próximo temario.

Se vislumbra escaso acompañamiento para una medida que, además, exigiría para su sanción una mayoría especial, porque se trata de un tema de índole electoral. Cabe destacar que el PRO y la UCR se manifestaron en contra de la supresión.

Asimismo, se propone modificar el régimen de financiamiento de los partidos para reducir el gasto público y “aumentar la transparencia”. Con esto se busca enfocarse en cómo se financian las campañas más que en cuánto se gasta. También desincentiva la creación de partidos nuevos y el sostenimiento de sellos que tienen nula representatividad.