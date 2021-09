Lunes accidentado: dos motociclistas resultaron heridos en siniestros viales

En el comienzo de la semana, minutos después del mediodía ocurrieron dos siniestros viales que dejaron como saldo dos motociclistas heridos y trasladados al hospital San Bernardo. Ambos fueron en el macrocentro de la ciudad.

El primero de ellos tuvo lugar sobre Avenida Arenales y los protagonistas fueron un colectivo del corredor 3B y una motociclista, que circulaba con dos ocupantes, un hombre y su mujer. Está ultima sufrió lesiones en la pierna derecha, aparentemente se trataría de una fractura.

“Venía por la avenida entrando por la rotonda y el colectivo me salió de una calle lateral y me embiste. Como soy un motociclista me llevó por delante. Yo tengo algunas escoriaciones nada más”, dijo el conductor de la moto al 10 TV.

El segundo, ocurrió en Vicente López al 1100, esquina La Tablada, minutos después de las 14 horas. Chocaron un auto y una moto, dejando como saldo un motociclista lesionado y trasladado al hospital con diagnóstico de politraumatismos.