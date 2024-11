Murió al caer de un camión: "Lo chupó la rueda, no encuentro remedio ni cura a mi corazón"

Hace 10 días Alexis Cristian Brizuela de tan solo 23 años encontraba la muerte traes caer de un camión en circunstancias dudosas, sobre Avenida Yrigoyen. Hoy su papá Pablo Fabián sumido en el dolor pero con la única convicción de buscar justica por su hijo habló con los medios y contó lo que habría sucedido esa fatídica tarde del 19 de noviembre, no sin antes recordar a su hijo.

"Vivía conmigo en V° Lavalle. Era un buen pibe, le gustaba jugar a la pelota. A la vuelta vive el que lo llevó a mi hijo a hacer una changa. Habían ido a dejar arena y después sobre la marcha han ido hacer otra changa de traer palos, chapas. Mi hijo venía directamente fuera de la caja, de la cabina del camión".

Según le contó el amigo de su hijo, que también había ido a la changa "Venían por la calle Yrigoyen y cuando cayó él , venía atrás sosteniendo una soga con otro pibe del barrio, amiguito de él, que han crecido juntos en el barrio y él nos contó bien como ha sido el tema, como cayó, como lo chupó la rueda".

Dolido, Pablo explicó sobre la versión del "lomo de burro " que "El hombre decía que era una mala maniobra, que había un lomo de burro ahí y el lomo de burro era mi hijo, cuando la rueda le chupó la pierna y cayó al suelo, le pasó por la piernita y la parte intestinal, y bueno ahora yo pido justicia, que si realmente existe la justicia para mi hijo".

Denunció que el hombre sigue trabajando como si nada "Anda libre, afuera laburar como si nada, como si no le debiera nada a nadie. Tenía 23 años mi hijito, tenía toda una vida por vivir mi bebé y seguir adelante en esta vida. Cuidaba de su abuela, ahora su abuela está todos los días mal, mi señora esta mal, no puedo dormir".

Respecto a la denuncia en contra del camionero, dijo "ya hicimos la denuncia y tenemos una abogado y el Fiscal me dijo que me quede tranquilo que me iba dar una pronta respuesta, quiero que se haga justicia, que este detrás de las rejas, me quitaron lo que más quería".

Sobre el camión contó que es viejo, "los chicos venían parado en una chapa que él soldó y los traía ahí parado a los dos. Esta bien que los lleve a changuear pero los traía en una lata parados, se desató la soga y cayó, los hubiese traído en la cabina" cerró por Multivisión.

Quería jugar a la pelota en cualquier equipo de Salta

Entre lágrimas el hombre recordó a su hijo "Era un buen pibe, acá lo querían en el barrio todos los vecinos. No tenía maldad, le gustaba el deporte. Quería meterse en cualquier equipo de acá de Salta para jugar. Era un buen hijo y dormía conmigo, lo único que pensaba era jugar al fútbol y ser seleccionado para algún equipo de Salta".

"No encuentro remedio, cura a mi corazón.Todos los días lo sueño, lo veo acá a mi lado es como que me esta pidiendo algo 'papá hace algo' cada vez me hundo más, no puedo más ver a mi señora sufrir a mis hijos".