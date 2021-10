Una gran duda: ¿es realmente necesario bañarse todos los días?

Los beneficios de pasar diariamente por la ducha parecían una verdad incontrovertible. Sin embargo, en los últimos tiempos son más quienes consideran que esta práctica ni es necesaria ni es saludable y entre ellos están nada más y nada menos que grandes figuras de Hollywood.

Imposible olvidar estas palabras: “Si puedo ver la suciedad en ellos (por sus hijos), los limpios. De lo contrario, no tiene sentido”, declaró meses atrás el actor Asthon Kutcher, quien saltó a la fama por la serie That 70’s Show, quien de paso confirmó que él mismo no se baña tampoco con mucha frecuencia. “Me lavo las axilas y la entrepierna todos los días y nada más”.

La confesión de Kutcher y de su esposa, la también actriz Mila Kunis, sobre sus hábitos de higiene abrió una caja de Pandora. Inmediatamente otras celeridades como Jake Gyllenhaal (Brokeback Mountain y Spider Man: Far from home) revelaron que tampoco se bañan con frecuencia, por considerarlo contra natura, porque -dijo- el cuerpo es capaz de lavarse por sí mismo.

Pero visto lo visto, ¿es bueno bañarse o no? ¿Es saludable para nuestra piel o no?

“Es saludable bañarse diariamente y por ello la piel no va a sufrir. Pero aquellas personas que lo hacen más de una vez al día si deberían tratar de utilizar el jabón solo una vez, porque el sucio corporal es hidrosoluble y se irá con el agua”, declaró a Yahoo Noticias Fabiana Ortega, doctora en Dermatología por la Universidad Central de Venezuela (UCV).

En similares términos se pronunció el médico-cirujano Guillermo Antonio Acevedo, jefe del Servicio de Medicina Interna de Hospital San Juan de Dios de Donostia (España), quien aunque reconoció que en la actualidad pasamos por la ducha diariamente más por convención social que por salud, agregó que esta práctica no es dañina.

“Bañarse todos los días no es malo, lo que es malo es no bañarse nunca. Los egipcios, romanos y griegos se bañaban con frecuencia. Solamente durante la Edad Media hubo un estigma, por razones religiosas, hacia el baño”, dijo, al tiempo que explicó: “Uno puede bañarse todos los días, pero lo que debería hacer es tener cuidado con el tipo de jabón que se utiliza, de acuerdo con el tipo de piel”.

Sin excesos

El investigador Richard Gallo, de la Universidad de California , ha realizado estudios que arrojan que el lavado excesivo incluso puede llegar a ser dañino, ya que elimina las bacterias benéficas de la piel que el cuerpo utiliza para combatir infecciones. El secado brusco con la toalla representa otro problema, pues también lesiona la capa externa de la epidermis. Es importante utilizar una toalla tersa y secarse con palmadas suaves.

En esta línea el doctor Robert H. Shmerling, editor de Harvard Health Publishing, los baños diarios con agua caliente y con jabón pueden irritar y resecar la piel y eso a su vez permitir el paso de bacterias y alérgenos.

El tufo, ¿signo de salud o enfermedad?

El no pasar por el baño obviamente tendrá unas consecuencias y una de ellas será el olor corporal. Sin embargo, Acevedo asegura que esto solo es un peligro para el olfato de quienes están alrededor de la persona que considera que una ducha diaria no es necesaria, pero no para la salud del negacionista como tal.

“El mal olor no es perjudicial para la salud. Lo que produce el mal olor son un tipo de bacterias que viven en la ingle, en las axilas, en las manos y piel y en todas aquellas zonas donde haya pliegues que se puedan humedecer. Es un tipo de bacteria particular que vive allí. El mal olor no significa que haya más bacterias, sino que no están eliminándose. Lo que produce infecciones es el polvo que se pega a la piel y que no se quita sino te bañas”, explicó.

¿Estamos diseñados para lavarnos diariamente?

“Quienes sostienen que bañarse diariamente es malo dirán que los cavernícolas no lo hacían, pero obvian que las expectativas de vida de los cavernícolas no superaban los 30 años y muchos morían por infecciones. Ciertamente nuestra piel está hecha para producir aceites que la protegen, pero lavarla no la daña como tampoco cubrirla con ropa para evitar el frío, por ejemplo”, replica Acevedo.

Desde hace más de un siglo el baño diario ha pasado a ser un ritual en buena parte del mundo.

La gente lo hace para oler bien, para despertar mejor y como consecuencia de sus rutinas de ejercicio.