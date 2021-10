Estudiantes denunciaron a un alumno por abuso sexual contra una compañera y pidieron su expulsión

Un grupo de alumnos de la escuela Luis Federico Leloir, de Mar del Plata, denunció un presunto caso de abuso sexual en el colegio, y reclamó la expulsión del acusado con un corte de calle en la esquina de Güemes y Avellaneda.

El caso, que recién trascendió durante las últimas horas aunque al parecer ocurrió en marzo pasado, tendría como víctima a una estudiante del establecimiento educativo que habría sido violada por otro alumno con quien comparte el sexto y último año del nivel secundario.

Recién en abril la víctima se animó a hablar, y el tema se comenzó a tratar con los compañeros de la burbuja que se había armado por la pandemia de coronavirus.

“Yo soy amiga de la chica violada, me contó que en una reunión fueron 15 personas y estaba el violador. Quedó inconsciente, se la llevó a la pieza, cuando se dio cuenta lo que estaba pasando él trató de negarlo y la encerró”, señaló la estudiante Milagros Quinteros.

Como protesta y para exigir justicia por el supuesto abuso sexual, los estudiantes hicieron una sentada en el colegio y luego cortaron la calle Güemes en la esquina con Avellaneda.

“Desde el colegio dijeron que no podían hacer nada, porque el abuso no fue en horario de clases ni con el uniforme del colegio, como que no tuvieron nada que ver. La denuncia está hecha, la chica dio su testimonio y en el colegio dijeron que no lo podían echar”, agregó la adolescente amiga de la víctima.

Según explicó, la manifestación en repudio de la presunta violación fue organizada por Instagram y rápidamente se viralizó en las redes sociales. “Nosotros nos organizamos por Instagram, y tras eso desde el colegio dijeron que lo podían echar cuando vieron que estábamos organizando todo esto”, completó Quinteros.

A su vez Lucila Gorosito, del Centro de Estudiantes, afirmó que este no es el único caso por el que se denunció al acusado. “Ya había tenido denuncias por llamadas telefónicas con amenazas a chicas diciendo que las iba a matar. El colegio no hizo nada tampoco”, reveló la alumna.

“Él sabía que había hecho algo malo y por eso eligió seguir la cursada en modalidad virtual, decidió no volver al colegio. Pero como nos obligan a volver por la baja en la cantidad de casos de Covid-19, se tienen que ver. Aunque las autoridades de la escuela dijeron que el alumno va a terminar la cursada virtualmente”, concluyó la joven según publica Ahora Mar del Plata. /TN