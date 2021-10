En conjunto con profesionales de la UCASAL, Cadisal busca proyectar el ordenamiento urbanístico de Salta

Autoridades de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta (CADISAL) se reunieron con el rector de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), Rodolfo Gallo, a fin de proyectar acciones en conjunto con vistas al ordenamiento urbanístico de Salta, informó INSalta.

En la oportunidad se intercambiaron opiniones acerca de la realidad urbanística de la provincia, haciendo hincapié en el desordenado crecimiento de las principales ciudades de Salta. En este sentido todos coincidieron en la necesidad de contar con estudios y relevamientos de datos concretos, reales y actualizados en materia de déficit habitacional, densificación en Capital y crecimiento desordenado en la periferia, entre otros.

“Debemos determinar las pautas culturales y de consumo, para identificar que? modelo de urbanismo necesita Salta”, sostuvo la presidenta de CADISAL, Magdalena Day y agregó que, “es necesario repensar la planificación en base a lo que la gente necesita. Creemos que hay un abismo entre lo que necesitamos como ciudad y lo que proveemos. La construcción enfocada solo en unidades habitacionales para inversión no es el camino. No sirve tener edificios vacíos, si no resolvemos el verdadero problema que es el déficit de viviendas”.

Para el rector de la UCASAL, Rodolfo Gallo Cornejo, se debe promover una activa participación de todos los sectores. “Es la sociedad civil la que debe asumir un rol determinante como garantes de políticas públicas, con una visión a mediano y largo plazo en la planificación urbana. En este camino, desde UCASAL se pueden generar los estudios necesarios que den sustento a la definición de esas políticas públicas en materia de urbanismo y de inversiones económicas vinculadas al desarrollo inmobiliario”.

Además se planteó la posibilidad de crear un “Observatorio Urbano”, que aunque aparece como un proyecto ambicioso, sería una herramienta fundamental, no solo para los inversores privados sino también para los estados municipales y el gobierno provincial. Para su puesta en práctica será necesario avanzar en determinar el cofinanciamiento de este organismo que requerirá software y capital humano profesional. También definir las variables a estudiar y la metodología a emplear.

En otro tramo de la reunión, el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Pablo A. Prone, informó sobre el inicio de la Maestría en “Gestión de Proyectos y Desarrollos Inmobiliarios” para el primer semestre del año 2022. Sobre este tema, desde CADISAL se le solicitó que las propuestas de estudio (cursos, posgrados, seminarios) tengan una fuerte impronta vinculada a la realidad local, ampliando el abanico de materias hacia la gestión comercial, de recursos humanos y el gerenciamiento de los desarrollos. En este punto, las empresas integrante de la Cámara, se pusieron a disposición de la Universidad para firmar convenios de pasantías y prácticas asistidas y así contribuir con los alumnos de los últimos años de carreras como Arquitectura, Recursos Humanos, Administración de Empresas, entre otras, para que conozcan la realidad particular de Salta.

Al final de la reunión se pactó un segundo encuentro para efectivizar la firma del convenio marco y sentar las bases para comenzar un camino de trabajo conjunto entre CADISAL y UCASAL, siempre pensando en la mejor manera de contribuir con el ordenado y constante crecimiento de la provincia de Salta.

Participaron del encuentro además de Day, Gallo y Prone; los desarrolladores Elias Chihadeh, Agustina Soler y Mariano Lérida.