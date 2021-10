¡Alerta! Le tiraron un liquido en las piernas, sufrió adormecimiento y alergia

De un tiempo a esta parte la inseguridad y los hechos que Salta solía ver quizás en otras provincias están instalándose aquí. Delitos de todo tipo y que van mutando permanentemente. Lo cierto es que una joven salteña decidió hacer pública la situación que le tocó vivir el día sábado en el microcentro salteño.

A través de sus redes sociales, la jovencita contó que siendo las 17.30 caminaba por calle San Martín y Pellegrini, por unas paradas de colectivo cuando notó que un joven empezó a seguirla arrojándole en dos ocasiones un líquido, que salpicaron sus pantalones de jeans.

La chica, contó que tras esto logró pedir ayuda a otra mujer al comenzar a sentir sus piernas adormecidas. Luego de todo lo vivido, y tras ser auxiliada por su cuñada, sintió picazón en su cuerpo. Advierte a los salteños de este hecho a fin de estar alerta.

La denuncia fue radicada y sus pantalones fueron entregados a la policía para que sean examinados.

Aquí el relato de la jovencita

"Paso a contarles lo que me pasó el día de ayer sábado 23 a las 17:30 aprox. Al bajarme del cole en la calle Pellegrini, me dirigí hacia la calle San Martín y en la esquina vi a un chico parado afuera de un local el cual me empezó a seguir, sentí que me roció algún líquido al pantalón y al mirar en una vidriera me di cuenta que el chico venía por detrás mío".

"Por lo cual decidí caminar mas rápido, al aproximarme a la peatonal Florida sentí que me volvieron a rociar aún más líquido, donde inmediatamente comencé a sentir adormecimiento en ambas piernas, razón por la cual al mirar hacia mi izquierda vi a una chica sentada y me senté a su lado para pedirle ayuda. El al ver que estaba hablando con la chica, aceleró su paso hasta perderlo de vista. En el momento que le estaba contando lo sucedido a la chica sentí que me iba a desmayar y tuve que llamar a mi hermana y cuñada (Jimena).

Le pedí a la chica con la que estaba que me saque la foto y justo llegó su cole, le dije que se podía ir que mi cuñada ya estaba por llegar y ella le pidió a un señor (que estaba vendiendo alfajores) que se quede conmigo (al parecer era un conocido de ella) el señor se sentó a mi lado hasta que llego mi cuñada y pudo llevarme con ella.

Sentí ardor en la piel y tuve que sacarme el pantalón.



Hice la denuncia correspondiente la cual ellos se quedaron con mi pantalón para examinar.

Gracias a la chica y al señor que se quedaron conmigo.



Hago esto público para que las chicas tengan mucho cuidado porque hay muchos hijos de put** sueltos!!"

En el hecho tomó intervención la Fiscalía Penal N°2.