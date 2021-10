La intimidad del reencuentro entre Lionel Messi y Ronaldinho en París

Después de ese cariñoso abrazo entre Leo y el brasileño que dio la vuelta al mundo, Dinho compartió más imágenes junto a La Pulga en las instalaciones del PSG.

Hace exactamente una semana, en la previa del partido entre el Paris Saint Germain y el Leipzig, por la Champions League, Ronaldinho generó una revolución en el Parque de los Príncipes. El brasileño, quien jugó dos temporadas en el conjunto parisino, ingresó al campo de juego, se llevó una contundente ovación del público y un interminable abrazo de Lionel Messi, que dio la vuelta al mundo.

Pero ese cálido gesto de cariño entre dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol no fue el único encuentro entre Leo y Dinho. De hecho, hubo otra cumbre de lujo y fue el mismo brasileño quien mostró algunos pasajes de la intimidad de ese especial momento.

"Poniéndonos al día", escribió Ronaldinho, junto a tres postales junto a Messi, en las que se los ve conversando y, sobre todo, muy sonrientes. Además, en sus historias, el ex futbolista también compartió videos del encuentro y del recorrido que realizó por los pasillos del Parque de los Príncipes, con un guía de lujo: el mismísimo Leo.

Para cerrar, en la seguidilla de historias publicadas, en la que también se lo ve en un set de filmación, Dinho subió una imagen desde uno de los palcos del estadio y también posó junto a Sergio Ramos, a quien conoce de su paso por el fútbol español.

"Estoy muy feliz de verle en el club en el que yo comencé en Europa. Es algo que no pensé en mi vida. Estaba seguro de que terminaría su carrera en el Barcelona. Y, para mí, fue una sorpresa. Como me gusta el PSG, fue una sorpresa, pero nunca pensé verle con otra camiseta que no fuera la del Barcelona", había expresado Ronaldinho cuando le consultaron por la llegada de Leo al PSG.

Y agregó: "Cuando llegué a Barcelona ya se hablaba de un joven fantástico. Y, después, cuando entrenamos juntos, vi su calidad. En cada partido y en cada entrenamiento vimos que era diferente. Fue un placer verle hacerlo. Se convirtió en un verdadero amigo para mí". /Olé



