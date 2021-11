"Nos da asco": el Gobierno acusó a la oposición de "hacer uso político" del crimen del kiosquero

Con la semana previa a las elecciones del domingo atravesada por el crimen del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, fue consultada al respecto en la conferencia matutina semanal donde repasa la coyuntura y no solo destacó las acciones de la Casa Rosada para abordar la inseguridad sino que esbozó una fuerte crítica dirigida indirectamente a la oposición de Juntos por el Cambio.

“Estamos trabajando, nunca va a ser suficiente hasta que no se resuelva. Tampoco queremos dejar de decir que nos produce profundo asco la utilización electoral de la tragedia y del dolor de una familia”, sostuvo la funcionaria, visiblemente molesta por el accionar de los dirigentes opositores que en estos últimos días no solo le achacaron al Frente de Todos ineficacia para resolver la violencia, sino también una liberación masiva de presos durante la pandemia.

Luego de enviarle la solidaridad a la familia del comerciante, la funcionaria consideró el hecho como “una tragedia” que “llega al corazón y es un dolor compartido por el Gobierno”. A pesar de ello dejó entrever que el presidente Alberto Fernández todavía no dialogó con los allegados de la víctima, pero sostuvo: “El Presidente está a disposición para hablar cuando ellos lo deseen”.

En línea con lo manifestado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Cerruti aseguró que no es momento de discutir estadísticas de inseguridad, porque “está fuera de foco de lo que la gente siente”. Y en ese momento deslizó una chicana a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta: “Yo podría discutir y decir que la estadística de la inseguridad subió en la ciudad de Buenos Aires y en la Provincia no, pero nos parece que son datos estadísticos y no le estamos hablando a la gente. Lo que se necesita es que haya más seguridad, más prevención y obviamente la Justicia tiene que actuar y debe haber un trabajo conjunto”.

Asimismo la portavoz admitió que el Gobierno “comprende el problema de la inseguridad” y que las medidas son “insuficientes hasta que no esté resuelto”. En cuanto a ellas, destacó el envío de gendarmes a las provincias, el Operativo Terminales de Trenes Seguras y el plan Paradas Seguras, para los colectivos. “Vamos a seguir llevando adelante todo para terminar con el flagelo de la inseguridad”, se comprometió.