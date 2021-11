Seguridad y trading de criptomonedas para principiantes    

Con la creciente popularidad de Bitcoin, no es de extrañar que los nuevos inversores estén acudiendo en masa a comprar e intercambiar Bitcoin y otras criptomonedas de alto rendimiento. Sin embargo, los nuevos inversores en criptomonedas deben comprender que el mercado de Bitcoin es muy volátil, lo que hace que invertir en Bitcoin sea más un trabajo de tiempo completo que una actividad secundaria.

Teniendo esto en cuenta, aquí echaremos un vistazo rápido a los dos factores más importantes a considerar para los principiantes que planean invertir u operar con Bitcoin: almacenar sus criptoactivos y encontrar la plataforma de trading de Bitcoin adecuada.

Velocidad de procesamiento

Una de las primeras cosas que necesitarás al invertir u operar con Bitcoin es encontrar el intercambio de Bitcoin adecuado. Esto es crucial para hacer crecer tu inversión en criptomonedas. La elección de la aplicación de trading comercio de Bitcoin adecuada puede automatizar todo el proceso utilizando las últimas tecnologías de bots automatizados para administrar los objetivos de ganancias y las funciones de detención de pérdidas.

Y la mejor parte es que no necesitas hacer nada, porque la aplicación de trading hace todo el trabajo pesado por ti. Dado que las aplicaciones de trading también siguen las últimas tendencias del mercado y las predicciones futuras, tienen más posibilidades de hacer que tus inversiones crezcan sustancialmente que si lo hicieras tú.

Medidas de seguridad

Una vez que elijas la aplicación de trading de Bitcoin perfecta que se adapte a tus requisitos específicos, es hora de concentrarte en tomar precauciones de seguridad para mantener a salvo tu alijo de Bitcoin. Aquí es donde deberás familiarizarte con las billeteras de criptomonedas, crear copias de seguridad y usar otros protocolos de seguridad, como la firma múltiple, mientras realizas transacciones.

Respalda tu billetera Bitcoin

Haz una copia de seguridad de toda tu billetera Bitcoin. Un historial de copias de seguridad periódicas puede ser la única opción para restaurar la moneda en la billetera digital en caso de una falla de la computadora. Haz una copia de seguridad de todos los archivos wallet.dat y guárdalos en numerosas ubicaciones seguras (como dispositivos USB, discos duros y CD). Tampoco debes subestimar nunca el poder de una contraseña sólida para tu billetera Bitcoin.

Con demasiada frecuencia, los inversores de Bitcoin cometen el error de novato de simplemente usar su fecha de nacimiento o apodo para una contraseña de billetera de Bitcoin, lo cual es un gran “no-no”, porque hace que robar todos tus ahorros de Bitcoin sea un juego de niños para los ciberdelincuentes. En su lugar, usa una contraseña larga y compleja que sea una combinación de letras, números y otros símbolos para que la seguridad de tu billetera Bitcoin sea infalible. También es posible que desees escribir esa contraseña y mantenerla en un lugar seguro, ya que suponemos que no podrás memorizarla.

Instala siempre las actualizaciones de software

Ya sea que se trate de una billetera, intercambio o aplicación de trading de Bitcoin, siempre se recomienda asegurarse de que cualquier tecnología que estés utilizando esté actualizada. Esto se debe principalmente a que si estás ejecutando un software de billetera o una aplicación de trading de Bitcoin en un software no actualizado, te convertirás en un objetivo fácil para los ciberdelincuentes que siempre están buscando brechas en la seguridad. Aparte de eso, también es importante actualizar siempre tu dispositivo móvil o los sistemas operativos de tu computadora para mantener más segura tu inversión en Bitcoin.

Usa la seguridad de la firma múltiple

La firma múltiple no es un concepto nuevo en el trading de criptomonedas, pero hay muchos inversores nuevos que no saben lo importante que es cuando se trata de mantener segura su inversión en Bitcoin. El concepto de firma múltiple implica la aprobación de varias personas (digamos de 3 a 5) para que se lleve a cabo cualquier transacción que utilice criptomonedas. Esto puede limitar significativamente la amenaza de cualquier robo, ya que un solo controlador o servidor no puede realizar las transacciones.

