El Concejo Deliberante se renueva, sólo cinco ediles lograron retener sus bancas

El tres de diciembre asumen los nuevos miembros del Concejo Deliberante capitalino, tras las elecciones legislativas provinciales del 15 de agosto. De la actual composición solo cinco lograron retener sus bancas y se conocerán 16 nuevos rostros dentro del recito.

De la presidencia solo uno de sus miembros logró renovar su banca, se trata de Darío Madile, el actual presidente, quien estará acompañado de María Gramajo, mientras que Ángel Causarano y Laura Zulema García, se despiden del recinto deliberativo.

José Gauffín se consagró como el gran ganador de las elecciones, sumando el 15% de los votos y logrando que ingresen cinco ediles en representación de Juntos por el Cambio +. Junto a él renovará su cargo Emilia Orozco e ingresarán, Agustina Álvares, Eduardo Virgili y Pablo López.

Otra de las que logró renovar su banca es Paula Benavides de Salta Independiente quien logró sumar a sus filas a Ricardo Colque.

José García de Felicidad es el quinto concejal que logró renovar su banca y que estará acompañado por María Inés Bernnassar, quien ya tiene experiencia en la función pública municipal.

Sin duda alguna habrá rostros a recordar, como es el caso de Candela Correa, quien no logró sacar ni siquiera el 2% de los votos y tuvo la particularidad de no haber podido participar del sufragio porque se presentó con el pasaporte, un documento no habilitado para votar.

Sin embargo será recordada en su paso por el recinto por sus ideas, sus estrategias de campaña y sin lugar a duda su estilo personal.

Otra de las ediles que será recordada es Romina Arroyo, quien presentó numerosos proyectos sobretodo mostrando su compromiso en la lucha contra la violencia de género y por cuestionar sin tapujos aquellas acciones del ejecutivo que considera erróneas.

Sin dudas también se recordarán las gigantografías de Laura García, que llevaba para explicar el estado de las calles, de obras y sobre todo de las polémicas ciclovías.

Los nuevos integrantes

Más de la mitad de las bancas será ocupada por nuevos integrantes, a continuación te mostramos los nuevos rostros