Aseguran que Ulises Bueno no es hermano de sangre de Rodrigo: “Ni Flavio ni Ulises son Bueno de apellido”

A raíz de la denuncia de Patricia Pacheco, que sostiene que a su hijo Ramiro, la familia de Rodrigo Bueno se quedó con la plata que era para él, empezaron a aparecer otras voces. Pacheco y El Potro tuvieron al nene en 1997, 3 años antes de su trágica muerte.

A parece, el cuartetero había dejando una cuenta para cuando su hijo creciera, no quería que le faltara nada, pero su hermano Flavio se habría quedado con todo. Él tenía un poder firmado por Rodrigo y cuando murió se aprovechó de ese documento y se quedó con todo. “Ellos te pueden defenestrar en la tele y siguen juntándola en pala, mientras que uno cuenta cereales. Estoy cansada de callarme todo esto".

Por otro lado, Patricia remarcó que a esta altura ya no le interesa el dinero, porque pasaron muchos años, pero siempre fue un puñal en el pecho que lo hayan dejado de lado al nene que hoy tiene 24 años, creció y supo hacerlo con la familia por parte de su madre y no con la de su padre.

Con el tema que salió a la luz en A la tarde (América TV), quien habló ahora, en el mismo programa de América, fue Silvia Pacheco, abuela de Ramiro por parte de su mamá. En el medio de la charla, sorprendió al dar un dato desconocido de Flavio y Ulises Bueno.





"Viven de un muerto": La abuela de Ramiro Bueno disparó contra Flavio y Ulises.



“Ni Flavio ni Ulises son Bueno de apellido. Hagan estudios genéticos, y se van a dar cuenta que no miento”, empezó a relatar la señora. “Tuvieron la generosidad de tener un hombre de bien, que se llamó Pichín Bueno, que les dio el apellido”.





Enseguida Diego Esteves intentó saber si ambos fueron adoptados y Silvia le respondió: “En los papeles figuran Bueno, pero no sé si son adoptivos o no. No sé si son de otro padre, si son adoptados…que lo diga la familia”, finalizó. /Pronto