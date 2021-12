Cornejo: “Esperamos que se invierta como corresponde en materia de Seguridad”

Así lo manifestó el ministro de Seguridad, Abel Cornejo, en el marco del creciente número de casos de hechos criminales y delictivos en la provincia. “Tenemos que tener todas las alertas puestas y trabajar para resolverlos. Nos faltan mayores elementos para poder resolver este tipo de delitos”, dijo.

El ministro señaló que “desgraciadamente esto no me sorprende, a mí siempre me toca decir la verdad en estado puro, estamos en una situación delicada y preocupante respecto a la seguridad. Esperamos que se invierta como corresponde en materia de seguridad. Hay un escenario complejo donde intervienen distintos factores para que todo esto suceda”.

Cornejo advirtió que es necesario tener todas las alertas puestas y trabajar para resolverlos. “Nos faltan mayores elementos para poder resolver este tipo de delitos. En materia de secuestros, se va probando distintas metodologías, tenemos la información de que bandas de afuera pueden empezar a operar”.

El funcionario expresó su preocupación a nivel nacional. “Salta está en una ubicación geopolítica difícil donde tenemos que poner todos los mejores esfuerzos, no son fáciles las soluciones, pero tenemos la obligación de dar respuestas. No son hechos aislados, hay distintos indicadores que nos están diciendo que tenemos que estar atentos y preparados”.

Nuevo sistema de mediación comunitaria

El Ministerio de Seguridad y Justicia presentó esta mañana la plataforma digital donde los ciudadanos podrán solicitar una audiencia de mediación comunitaria.

Gustavo Skaf, subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflicto, explicó que la nueva herramienta “va a permitir que las personas no tengan que desplazarse a pedir un turno sino que desde el celular o la computadora van a poder adjuntar toda la documentación que se pide para acceder a una mediación comunitaria. Contamos con la colaboración de la secretaría de Modernización de la Provincia para garantizar la validación de la información y todos los recaudos de seguridad”.

La aplicación ya está vigente desde hoy en Capital y “posteriormente iremos avanzando en el interior. Tenemos un promedio de 13 mil audiencias comunitarias en Salta, con más de 60% de acuerdos”.