Estas son las propuestas culturales de la Usina para toda la semana

Esta es la agenda de actividades de la Usina Cultural para toda la semana:

Miércoles 8 de diciembre

Augusto Andrada, Música.

Teatro Macacha Güemes 20.00 hs.

Augusto Andrada, el artista salteño, que lleva casi 8 años en el camino de la música recorriendo teatros, festivales y peñas se presenta en concierto.

Su primer material discográfico editado es "Espero por ti", producido por el músico tucumano Manuel Sija y en este último año se encuentra preparando nuevas canciones que saldrán en el año 2022.

Las entradas podés conseguirlas en www.norteticket.com ó en Alvarado 777.

Jueves 9 de diciembre

Líricas Subterráneas, Música.

Filtros 16.00 hs. Plaza Usina.

Competencia 19.00 hs. Anfiteatro.

Líricas Subterráneas cierra el año con la 5ta fecha de la competencia rango 4 de ascenso a la FRF – FMS.

Se dará inicio con los filtros desde las 16, para luego acceder al anfiteatro a las 19 con los 16 competidores.

Para la fecha los jurados serán: Rulapsus, Herliz Edge y Rottweilas, con Skere de anfitrión, Dj Simio en los vinilos y Gex PH en fotografía y Gero en audiovisuales.

La competencia cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades y la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta.

Viernes 10 de diciembre

Adobe “Volvemos”, Música

Anfiteatro 20.00 hs.

Después de dos años Adobe se reencuentra con el público presentando "Volvemos", canciones que compartirán junto a músicos invitados en una tarde al aire libre.

La entrada es libre y gratuita.

Sábado 11 de diciembre

Gen of Dance. Alice in the BellyWorld, Danza

Teatro Macacha Guemes 21.00 hs.

Gen of Dance presenta “Alice in the BellyWorld” este evento adapta la historia de Alicia en el País de las Maravillas al mundo del bellydance

Las entradas las podrán conseguir en Alvear 737 o en la puerta el día del espectáculo

Domingo 12 de diciembre

Lautaro D´amico Anayrruca, Música

Teatro Macacha Güemes 21.30 hs.

El joven artista cafayateño Lautaro D´amico presenta su primer disco solista denominado "Anayrruca" (Corazón de Piedra)

Además regalará un puñado de canciones que lo vieron nacer, junto a las vivencias de su insoslayable carrera artística. Habrá sorpresas durante todo el show.

Las entradas podes conseguirlas en www.norteticket.com ó en Alvarado 777.