Como consultar si eres un chofer LiNTI habilitado y más

Es necesario saber que los resultados del examen psicofísico pueden ser los siguientes:

Apto: para aquellos conductores menores de 45 años, el examen psicofísico tendrá una vigencia de 2 años y para los mayores de 45 años de sólo 1 año. El resultado de este examen podrá condicionar el tiempo máximo de vigencia para la licencia.

No apto: podés realizar un nuevo examen cuando haya desaparecido la causal de la no aptitud, esta condición se extenderá por 90 días a partir del dictamen médico, e invalida un apto anterior.

Retenido: esta condición implica que el permiso será transitorio hasta tanto completes los estudios médicos adicionales que se llegasen a solicitar. Los mismos deben presentarse en el mismo Prestador Médico donde iniciaste el examen y también invalida un apto anterior.

Caso contrario, deben transcurrir 90 días desde este último dictamen para poder realizar uno nuevo y durante este período no tendrás habilitada tu licencia LINTI.