Apareció otra mamá de la nena accidentada en Limache: denuncia maltrato y pide la guarda

En el marco de la investigación seguida por el caso de una menor de 6 años que cayó desde el balcón de un edificio de barrio Limache, Silvia, quien se identificó como una de las mamás de la nena, en diálogo con InformateSalta, reclamó el derecho de poder verla y tener información sobre su estado de salud.

“Su otra mamá no me permite acercarme o que me den información sobre ella”

Acompañada de su abogado patrocinante, la mujer apuntó contra su ex pareja, con quién convivió durante más de 13 años. “Cuando convivía conmigo todo bien, pero sé de muchas personas que me cuentan que la nena era maltratada, la dejaban sola, sé que también hay denuncias de maltrato”, dijo.

“Yo estoy pidiendo poner tener contacto con ella y que la investiguen porque creo que no es una persona que esté capacitada para criarla”

Silvia relató que tomó conocimiento del maltrato por versiones de los vecinos. “La nena se encontraba sola en su domicilio, quiso cruzar una viga y bueno fue donde se cayó y ella no estaba presente”, contó.

“Desde el momento que nos separamos yo busqué los medios para poder estar cerca de los chicos y ella me puso perimetral, hace más de un año que no podía acercarme a ellos”

Por su parte, Santiago Pedroza, abogado de la joven, pidió que se impute a quién detentaba en ese momento los cuidados personales de la menor por el delito de abandono de persona calificado. “Esta caída casi mortal que tiene la menor se produce porque estaba sola y tirada a su suerte y ya hay antecedentes de denuncias y un montón de dichos de los vecinos de maltratos que esto corrobora la teoría nuestra”.

En la oportunidad, solicitó además que sea ella la que tenga los cuidados personales. “La menor está saliendo adelante pero tiene múltiples fracturas craneales, ha sido un hecho muy grave y entendemos que quien hoy tiene su cuidado personales no está capacitada para tenerla”, comentó.

Pedroza resaltó que su clienta tiene el derecho acreditado de quedarse con la guarda. “No nos olvidamos que la criatura es gestada mientras ambas mantenían una relación, ya podemos decir convivencial acreditada por vías legales y por lo tanto entendemos que mi patrocinada en este caso es quien debe tener a la menor para su protección".

“La menor no puede estar con quien ejerce actos de violencia sobre la misma y menos aún con quien la deja librada a su suerte y terminamos con esta situación casi trágica”

Para finalizar, se mostró expectante en lograr un fallo a favor. “Tenemos todas las expectativas, estamos trabajando muy fuerte para eso, el derecho está sólido y está acreditado”, finalizó.