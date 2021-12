Padres de niños con TEA y proteccionistas celebran la merma de uso de pirotecnia

En el año 2019, Gustavo Sáenz, por entonces Intendente de la ciudad de Salta puso en vigencia la ordenanza que regula la actividad de uso y venta de pirotecnia, velando por productos con decibeles sonoros controlados.

Por aquel entonces los familiares de niños con TEA y distintos proteccionistas y mascoteros celebraron la ordenanza, esperando que la gente tome consciencia respecto a los efectos perjudiciales que tiene el uso de pirotecnia sonora en niños autistas y en animales.

Luego de haber pasado una nueva Navidad, InformateSalta dialogó con referentes para conocer cómo analizan el comportamiento de los salteños respecto a la pirotecnia, este año.

Sobre esta línea, la proteccionista Julieta Casasola, consideró que la gente está más informada sobre la ordenanza vigente y que las campañas de concientización están dando sus resultados. “Es importante que la gente sepa que hay pirotecnia que no afecta a las personas y animales que se ven perjudicadas por los estruendos”, dijo y agregó: “Veo más concientización en la gente, en muchos barrios hubo menos pirotecnia o con otras alternativas no sonoras como globos o luces”.

“Es una constante la cantidad de perros perdidos que hay, otros mueren por taquicardia. Hay caballos que también se ven afectados y salen corriendo; pájaros muertos o desorientados. No solo afecta a perros”

A pesar de notar una merma en el uso de la pirotecnia sonora, Julieta llama a ser solidarios frente al sufrimiento de todos los seres sintientes. En caso de pérdidas recomienza usar las redes sociales que tienen un impacto positivo y masivo y muchas veces ayuda a que las mascotas vuelvan con sus dueños.

Tgd Padres Tea Salta

Luis González, referente de la Asociación TGD Padres TEA Salta coincide en que hubo una merma considerable en el uso de pirotecnia y espera que lo mismo ocurra para las festividades de Año Nuevo. “Se nota mayor conciencia colectiva, aunque hay algunos barrios donde se mantienen los estruendos de alto impacto sonoro”, comenta.

“No sabemos si es por la situación económica, queremos creer que es por empatía, pero o fueron más de 15 minutos de fuegos artificiales los que vimos para Navidad”

Así como relató ante InformateSalta, años anteriores los padres de niños con espectro autista compartían en grupos de whatsapp sus relatos y fotos registrando el sufrimiento de los pequeños, sin embargo “este año no fue así, fueron muy pocos”, comenta Luis.

“Las ordenanzas están, la ley está, no hay que esperar a que muera alguien, sigamos siendo empáticos; no estamos en contra de la pirotecnia, pedimos que se use más luces menos ruidos”, concluye.