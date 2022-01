¿Cómo analizar la liquidez para el criptocomercio?

Se trata de un parámetro referido a la facilidad con la que un activo se ha intercambiado por un importe de dinero, pero sin afectar el valor de ese activo.

Esta definición tiene dos aspectos: facilidad (velocidad y esfuerzo requerido) y valor (deslizamiento, o la diferencia entre el precio esperado y el precio ejecutado, en una orden grande).

Esta definición tiene dos aspectos: facilidad (velocidad y esfuerzo requerido) y valor (deslizamiento, o la diferencia entre el precio esperado y el precio ejecutado, en una orden grande).

Cuando se considera este parámetro en el contexto de las criptos, ambos elementos son fundamentales: un comerciante necesita que sus operaciones se completen de la forma más rápida y rentable posible.

Más allá de la liquidez que disponga un activo determinado, además se pone atención la capacidad del mercado en este aspecto, que se ocupa de la “salud” en general. Tal como en el sector inmobiliario de una ciudad o el de criptoactivos. Si este es “líquido”, entonces los activos pueden negociarse fácilmente a importes estables y transparentes.

¿Qué significa esto para el comercio de criptomonedas?

Dentro del sector criptográfico, podemos pensar en la liquidez en tres niveles: relacionada a los activos, a la bolsa y al entorno (mercado).

En cuanto a los activos, es una función de los compradores y vendedores sobre un activo definido, así como su facilidad de acceso en las bolsas; una función de los creadores y tomadores de la plataforma. Mientras que, en el entorno, es una función de todas esas piezas juntas para constituir la salud de los criptomercados.

Los comerciantes deben usar como referencia los tres niveles, pero especialmente en cuanto a los activos y el servicio, ya que cada operación requiere una decisión basada en ambos y una interacción directa entre ellos.

Si bien la mayoría emplea los fundamentos y el estudio técnico, es importante considerar cuidadosamente las maniobras de comercio relacionadas con liquidez y dónde componer esas operaciones, sobre todo para los comerciantes habituales.

¿Por qué es tan importante este parámetro comercial?

La mera frecuencia de los debates sobre este indicador, expresa su importancia para cualquier sector financiero, pero ¿qué le da esa importancia? La propia definición (la facilidad con la que se puede cambiar un activo por dinero en efectivo sin que afecte al precio de ese activo) es un buen punto de partida.

Estabilidad

Cuanta más liquidez exista, el mercado cuenta con mayor estabilidad. Cuando se negocia BTC, siempre hay muchos operadores en el otro lado dispuestos a cumplir la orden con un impacto mínimo en su valor. No obstante, una altcoin menos líquida y más “oscura”, es probable que su valor se vea afectado en una operación significativa.

Para ejecutarla, es probable que tenga que moverse a través del libro de órdenes, aumentando en última instancia el diferencial de negociación y alternado el valor. En este caso, no sólo el comerciante es afectado por la alteración, sino que el propio activo se nota más fluctuante en el tiempo. En el caso contrario, existe una mayor estabilidad con una operación individual, así como en el sector en su conjunto a lo largo del tiempo.

Resistente a la manipulación

No llaman al sector criptográfico el “Salvaje Oeste” por nada. Con actores pseudónimos de todo el mundo y un escaso marco regulatorio, estos mercados tienen una larga historia en la manipulación del valor. Pero la falta de responsabilidad es sólo la mitad de la historia; tan importante es el entorno de este parámetro que puede hacer que la manipulación sea simple.

Un mercado “no-líquido” puede permitir que un único gran actor (o grupo de actores) manejen el valor a su favor, en otras palabras, hay riesgo de manipulación de valores. Mientras que “los líquidos” son mucho más resistentes a este tipo de alteración.

Tiempo de transacción

Con una mayor fluidez y un mayor número de comerciantes, las órdenes se componen mucho más rápido que en entornos menos líquidos. Aunque esto es obviamente conveniente y una mejor experiencia para el usuario, también es ventajoso para los comerciantes pro. Especialmente en tiempos con altas fluctuaciones, poder “entrar y salir” rápidamente puede tener un gran impacto en los resultados.

Estudio técnico

Cualquiera que sea su creencia personal en la exactitud de estos estudios, se trata de una modalidad muy extendida en los criptomercados. Para quienes emplean esta técnica, los entornos más líquidos podrían ayudarle a optimizar su precisión.

Con diferenciales favorables y una estabilidad más robusta, la formación del valor y gráficos está más desarrollada y es más precisa. En entornos donde la liquidez esta complicada, en los que las grandes operaciones consiguen un impacto significativo en el valor, la formación de gráficos es más probable que esté sesgada por valores atípicos que en los más “saludables”.

¿Es posible medirla?

Hay una serie de factores que se deben considerar sobre liquidez, pero es útil recordar su contexto práctico: la bolsa en la que se negocia. Cuando se trata de entender este parámetro sobre un activo, es de gran utilidad mirar números como el volumen de operaciones (del último día), aunque estos datos son limitados.

Para evaluar la liquidez de forma práctica y ayudar a determinar, dónde y con qué operar, hay que empezar por el nivel de la bolsa (ya que no todas manejan la misma magnitud). Cuando se estudia, hay que observar su volumen de negociación (últimas horas), la profundidad de su libro de solicitudes y el diferencial del comercio.

No obstante, al tantear el libro, es importante recordar que algunas instrucciones se ejecutan cuando el valor está en una referencia determinada o por arriba de un importe. En otras opciones, son divididas en pequeños trozos para ocultar el valor total, no siempre son visibles, entonces podría no ser una representación totalmente exacta.