Le hicieron un legrado a la niña embarazada y abusada sexualmente por su padre

Durante esta mañana InformateSalta tomó la palabra de los tíos maternos de una menor abusada y embarazada por quien sería su propio padre. El hombre en un clamor por justicia por su sobrina de 13 años contó: "El abuelo paterno hace un llamado a la abuela materna diciendo que la nena se encontraba con fiebre y algunos síntomas, él no hacía eco para asistirla, la abuela se acercó y pidió poder llevarla al hospital y él insistió que quería ir con ella y fueron los dos sin pensar todo esto que se iba a producir".

Uno de los tíos contó que el matrimonio constituido por su hermana, ya fallecida por cáncer, tuvo 3 hijos de los cuales los dos menores quedaron al cuidado de su padre mientras el mayor decidió vivir con su abuela materna.

"Fue un golpe duro para la familia. Mi hermana falleció el año pasado, él tenía la custodia de mis dos sobrinos más chicos, en realidad de los tres, pero mi sobrino más grande que va cumplir 18 años no quiso vivir con el padre. Lamentablemente esta situación se da en un lugar lejano, lejos de la protección de la familia materna. El contacto era mínimo, impedía el libre acceso a los chicos. Los fines de semana no los dejaban ir a mi madre, se tenían que escapar para ir a mi madre, no pudimos estar ahí en ese momento", lamentó.

En diálogo con informateSalta, puntualizó que en ese momento que la doctora detectó el embarazo, contactó a las autoridades y de inmediato fue detenido, nunca se declaró inocente.

Por su parte el abogado Santiago Pedroza anticipó que se presentó como querellante en la causa y explicó: "Los abusos venían ocurriendo desde los 8 años en forma ininterrumpida, la calificación es abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, delito sumamente grave, cuya pena va de los 8 a los 20 años, se ha practicado el legrado correspondiente y se ha extraído las muestras de ADN para comparación genética con el detenido, merece una pena ejemplar".

Por último la familia invitó a la plaza de General Güemes a una marcha pacífica a las 20 de este miércoles 12 de enero, para pedir justicia por la niña.