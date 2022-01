Aseguran que no hay denuncias por maltratos en hogares de ancianos de Capital

La Municipalidad de Salta se encuentra realizando el relevamiento trimestral en los hogares públicos y residencias privadas de adultos mayores. En Capital, son en total 345 los abuelos que viven en estos dispositivos. La buena noticia es que no hay denuncias por maltratos o alguna queja sobre la atención.

En el programa Modo Avión de la CNN Salta 94.7, Nora Pussetto, jefa del programa de Adultos Mayores de la Municipalidad, detalló que en la ciudad funcionan 3 hogares públicos y 17 residencias privadas y que la nueva ola de contagios, el trabajo debió modificarse.

“En octubre se pudo hacer en forma personalizada porque estábamos en otra situación en cuanto a la pandemia. Ya hoy con el número de casos que tenemos, las supervisiones se van a realizar puertas afuera. No podemos poner en riesgo a los adultos mayores”, dijo.

En este sentido, aseguró que en general no tienen problemas ni tampoco denuncias contra los hogares. “Hay residencias que trabajan excelentemente bien con los adultos mayores, que tienen muchas patologías, comorbilidades y tienen limitaciones en movilidad física. Esa es una grata sorpresa que yo me llevé cuando asumí y empecé a trabajar en este tema”, expresó.

No obstante, recordó que la Municipalidad cuenta con el número telefónico 4-160900 interno 1006 donde se pueden hacer denuncias. “Nosotros no hemos tenido quejas de familiares, no nos han hecho llegar ninguna queja de familiares que tuvieran algún problema los abuelos. Ellos tienen diariamente videollamadas con sus familiares, pero no pueden salir como lo hacían antes. Todos tienen una enfermedad que puede traer serias consecuencias, entonces hay que cuidarlos mucho”, explicó.

Asimismo, detalló que tampoco recibieron denuncias por abandono de personas por parte de los familiares de los residentes. “La gerontóloga ha formado un grupo de WhatsApp con todas las residencias para que la tengan al tanto ante cualquier situación que surja y que nosotros podamos colaborar o tener en cuenta o ver y nunca hemos recibido una denuncia de abandono de un familiar”, aseveró.