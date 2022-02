Denuncian a un pastor Evangélico por supuesto abusos a una menor

El hecho habría ocurrido en una Iglesia Evangélica ubicada en la calle Córdoba y Virgilio Tedin. Rocío denunció que su sobrina de 14 años habría sufrido abuso sexual por parte de un pastor, de 64 años.

“El sábado hubo un brindis en la iglesia. Nosotros vimos una actitudes especiales que él tenía con ella, muy atento, le regaló una cadena de oro, luego que termina el brindis cerca de las 02:00 él le dice que la espere para orar, tomar un café. Mi sobrina no apareció en la casa al día siguiente. Supuestamente se había quedado con la amiga pero pasó toda la noche en la iglesia”, contó la tía de la menor en Todo Salta Noticias.

La mujer dijo que trataron de interrogar a la menor con otros familiares, “primero nos dijo que estábamos locos, que no sabíamos qué decíamos. Nos dimos cuenta por cambios físicos que tuvo, le dijimos que la íbamos a llevar al médico para que le hagan controles entonces dijo que si había tenido relaciones con un chico de 18 años. Le dijimos que en el hospital nos iban a decir toda la verdad, apenas entramos a la urgencia nos dice que había sido el Pastor”.

Inmediatamente procedieron a radicar la denuncia, pero la menor de 14 años se negó a realizarse la revisión y en todo momento trataba de justificar todo lo sucedido. El equipo, la asistente social y los médicos le informaron que deberá ser asistida psicológicamente por todo el daño que le provocó y el grado de manipulación que ejerció sobre ella.

“Ante la psicóloga y asistente social ella informa que fue cometido el hecho, dijo que Dios lo había querido, que Dios lo permitió y que era algo bueno. Ella dice que los hechos comenzaron hace diez días pero nos dimos cuenta que vendría hace un mes. Cuando la llevan al Poder Judicial para que la revisen los médicos les legales no se dejó tocar. Me amenazó, me dijo que piense en mi hija, que podría pasar algo”, dijo Rocío.

Por el supuesto hecho hay una denuncia policial y una perimetral, “ella no se puede acercar a él ni él a ella. Creemos que puede haber más casos. Queremos prevenir que haya más chicas que pasen lo mismo”, manifestó.