Flor de la V cruzó al Kun Agüero: “piensa como un millonario y olvida sus...”

El martes pasado, el Kun Agüero abrió un debate en las redes sociales sobre el pago de los impuestos al patrimonio: “Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo a vos te cobran. Anual te cobran… Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué te cobran, si vos ya pagás los impuestos?”, se preguntó el ex futbolista.

“Pero vos estás generando plata, si vos generás plata, está bien, pagás. Pero lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo”, había sostenido abriendo un gran debate.

A este debate se sumó ahora Flor de la V con una nota de opinión donde celebró que se abriera la discusión sobre los impuestos pero apuntó a la postura que tuvo Agüero.

“Los millonarios cada vez quieren pagar menos”, tituló en uno de sus apartados. “Es interesante la cuestión, querido Kun. Incluso es una discusión que suena cada vez con mayor fuerza en los países más poderosos del mundo en relación con los ciudadanos que más dinero tienen. En varios casos, personas que llevan décadas de ultraenriquecerse. La pregunta es: ¿por qué la gente que más tiene cada vez quiere pagar menos impuestos?”, se preguntó.

Sin embargo, cuestionó: “Quizás muchos piensen que es entendible que un millonario defienda los intereses de otros millonarios. Hasta lo pueden creer lógico. Lo sorprendente de esta polémica es que hay mucha gente que los defiende y no es millonaria”.

Por otro lado, Flor de la V apuntó al pago del impuesto al valor agregado (IVA): “¿Pero se dieron cuenta de que nadie se pone a discutir sobre el IVA, que es del 21%? Algo que los argentinos pagamos con cada cosa que compramos”.

“¿Por qué la gente pobre o de muy bajos recursos debe pagar un sachet de leche igual que lo paga la gente que más tiene? Nadie se pone a cuestionar sobre lo injusto y desigual que es que los pobres de nuestro país, casi el 50% de la población, paguen un IVA de 21% por sus alimentos y nadie diga nada. ¿Eso no es para discutir? ¿Por qué se les sigue cobrando impuestos como el IVA a los que menos tienen?”, lanzó la conductora.

En ese marco también apuntó a quienes utilizaron el beneficio de PreViaje: “Tampoco nadie se pregunta si todos los que usaron el pre viaje realmente necesitaban ser financiados. Seguramente hubo mucha gente con las necesidades más que resueltas que utilizó el beneficio y le pareció justo”.

En cuanto a la postura de Agüero, lanzó: “Al Kun no lo conozco. Sé que es un gran deportista y parece un buen chico, pero me sorprende que alguien que nació en la pobreza, como muchos futbolistas, y conoce bien de cerca qué son las necesidades hoy piense como un rico”.

Sostuvo que lo dicho por el ex futbolista “es la victoria de los mega millonarios: haber convencido a un montón de gente que no pertenece a ese mundo que sus intereses son los mismos que los suyos. Cuando en realidad son todo lo contrario, porque cada peso que no pagan en impuestos, por ejemplo a la riqueza o al patrimonio, es un peso que tenemos que pagar el 99,9 % restante de la población”.

Por último, agregó: “Celebro este debate, espero puedan reflexionar sin prejuicios ni estigmas sociales sobre la pobreza. Para mí, es lógico que los impuestos sirvan para ayudar a los que menos tienen y sobretodo mejorar la vida de sus ciudadanos”. /Minuto Uno