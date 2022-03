Violento asalto en Metán: Una mujer fue ahorcada y golpeada para robarle su cartera

El pasado sábado por la madrugada en el Barrio Fátima de la ciudad de Metán, Graciela Jaime fue brutalmente atacada cuando regresaba de trabajar. Según relató la mujer, un hombre de aproximadamente 40 años la sorprendió en la vía pública, la tomó del cuello fuertemente y la tiró al piso para llevarse sus pertenencias.

Graciela trabaja en casas particulares y esa noche volvía a su hogar promediando la 1 de la madrugada. El atacante se trasladaba con un perro negro y cuando la mujer se percató llevaba varias cuadras siguiéndola.

“Venía del centro, a dos cuadras de llegar a mi casa veo a esta persona que venia siguiéndome con un perro. Me apuré en bajar pero ya sentí un brazo que me ahogaba, no podría gritar ni pedir ayuda”, relató la víctima del asalto.

“Me saca la cartera y me tira al piso, recién al pararme pude pedir ayuda a un vecino pero el ladrón ya estaba corriendo”, continuó relatando Graciela.

Las lesiones y golpes en el cuerpo de la mujer delatan la brutalidad del asalto. Presenta moretones en ambos codos y piernas.