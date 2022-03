Escándalo: abogada fue al penal a ver a un cliente y no la dejaron entrar por vestir un short

Un hecho insólito aconteció este jueves en Rosario, Santa Fe. A una abogada le prohibieron el ingreso a una cárcel debido a su vestimenta. La letrada, que tenía pautada una entrevista con una clienta, vestía un short y le negaron la entrada al establecimiento carcelario.

Cerca de las 9 de la mañana, María del Carmen Varela intentó acceder al Complejo Penitenciario Rosario, ubicado sobre la avenida 27 de Febrero al 7899. Según relató la propia Varela, al momento de identificarse para validar su entrada, le pidieron que aguarde unos instantes. Tras esperar algunos minutos, le comunicaron que no podría entrar en la prisión.

“Iba a ver a una clienta que está detenida. Como vieron que estaba con un short rojo de vestir me prohibieron el ingreso manifestándome que de esa manera no se puede entrar. Le dije que era una profesional que venía a ver a una clienta, que no era visita. Me dijeron que yo era una visita, un civil más y que no podía ingresar”, contó la letrada en diálogo radial con La Ocho.

Asimismo, la entrevistada aseguró que quien dio la orden de no dejarla pasar fue la directora del sector, a la que acusó de no estar capacitada en perspectiva de género.

En ese sentido, Varela anticipó que presentará una demanda “por abuso de autoridad” ante la Fiscalía Institucional y señaló que el mal momento que le tocó vivir fue “un acto totalmente discriminatorio”.

Siguiendo esa misma lógica, la letrada argumentó que “no hay antecedentes de que le haya pasado a alguna otra colega”.

“Aparte yo ya he ingresado en pollera y en short. Nosotras las profesionales estamos acostumbrados a que el Servicio Penitenciario se maneje como quiera sin comunicar sus reglamentaciones. El Colegio ya tomó cartas en el asunto, pero el Servicio Penitenciario no puede decirme cómo tengo que ir vestida, es una locura. Yo no pude comunicarme con mi clienta”, añadió.



