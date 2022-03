Furor por el show de La Renga en el Autódromo de Salta

La Renga, histórica banda de rock nacional, se presentará este sábado 5 de marzo en el Autódromo Martín Miguel de Güemes de la Capital salteña. Será su único show en el NOA en el marco de la gira lanzamiento de su nuevo álbum "Alejado de la red".

En la previa al recital, miles de fanáticos ya palpitan la presentación de Chizzo y sus músicos en la ciudad y hacen largas filas para retirar las entradas. En uno de los puntos de retiro, InformateSalta pudo conversar con ellos. Muchos llegaron desde varios puntos del país.

Una de las fanáticas, llegó desde Mendoza y aprovecha también para vender el merchandasing de la banda. Las remeras salen $1500 y los pilusos $800. Contó a este medio que va siguiendo a La Renga por todo el país mientras trabaja.

En el recorrido de este medio por calle Zuviría y Santiago del Estero, pudimos conocer la historia de personas que llegaron de San Juan, Mar del Plata y de una madre e hija que llegaron desde La Pampa unidas por la misma pasión por la música de la icónica banda, de más de 30 años de trayectoria,

InformateSalta llegó también hasta el Autódromo donde un grupo de jóvenes se encuentran acampando a la espera del show. Todos chicos cuyo fanatismo llega a tal punto de haberse tatuado el nombre de la banda en la piel y que se aventuran a hacer dedo por las rutas argentinas para estar presentes en cada recital.

“Me vine a dedo desde Córdoba. Soy de San Clemente de Tuyú. Esa ruta es toda la magia. Es mi vida, es la banda que sigo desde chiquita, la que me heredó mi hermano, a mi primer recital me llevó mi hermano. La Renga me incentivó a viajar, a conocer el país y cuando ellos no tocan, viajo. Van a seguir camino a San Luis y después nos vamos para Río Negro”, dijo una de ellas a este medio.