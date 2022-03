Yanina Latorre arremetió contra Rial: "Él está terminado ahora en televisión"

En medio de la cuenta regresiva para regresar a la pantalla chica con LAM (por América), Yanina Latorre arremetió sin filtro contra el presente laboral de Jorge Rial, quien en los últimos días estuvo en boca de todos los medios por confirmar su separación de Romina Pereiro.

“Rial, para mí, es el uno; pero está terminado ahora en la televisión. No me gusta el personaje en el que se convirtió. Pero no hay nadie como él para mirarte, para preguntar, para editorializar”, comenzó diciendo la panelista en una nota que dio para Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Luego, comparó su ciclo con el programa que solía conducir el presentador: “Intrusos y LAM no se pueden comparar porque nosotros somos mejores. A ellos les va a costar no a nosotros, porque para mí nosotros somos los mejores”, supo Ciudad.com.

“Ni siquiera amerita la comparación entre los dos programas porque no hay otro programa como nosotros, no hay otra mística como las angelitas. Somos un programa que da suerte, que no chupa las medias, y hay un conductor que me banca. Tal vez a ellos les molestamos, pero convivir no vamos a convivir con nadie”, cerró, Yanina, picante.