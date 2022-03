"Cuando eso se acercó, arranqué el auto y me fui": escalofriante experiencia de un tucumano

Una escalofriante experiencia fue contada por Fernando, un joven oriundo de Monteros, Tucumán, que se encontraba con su mujer en el momento en el que ocurrió lo paranormal. Por lo visto, habrían tenido un encuentro fantasmal.

"Mi padre me había prestado su automóvil para que fuera a dar una vuelta con María quien es mi actual esposa, luego de pasear por el centro de Monteros por un período largo de tiempo, nos fuimos hasta un lugar más tranquilo sin pensar a dónde previamente pero íbamos charlando y llegamos hasta el final del camino, la zona del puente caído del río Mandolo que es bastante conocida por los habitantes de aquí", comienza.

"Una zona que ya es deshabitada muy oscura y silenciosa, nos quedamos ahí por aproximadamente 10 minutos, era invierno, así que teníamos las ventanillas del vehículo subidas, yo estaba hablando cuando de repente siento que María me toma del brazo muy fuertemente prácticamente clavándome las uñas en la piel, yo alcancé a ver como que alguien se asomaba por la ventanilla del acompañante, por lo que al instante mi reacción fue encender el vehículo, ponerlo en marcha y retirarme del lugar", continúa.

"Salimos unos 300 metros, a donde en ese tiempo se ubicaba la casa más próxima que había al río y me detuve porque pensé que alguien quería robarme o atacarme, no le quise preguntar nada a Maria, la veía muy asustada de rostro pálida y sus ojos estaban desorbitados, así que decidí que regresaríamos hasta su casa. Ya en la puerta de su vivienda María soltó un llanto y me confesó lo que había visto, era una mujer de vestido color blanco semi transparente de cabellos largos y negros, al principio estaba lejos según me relataba ella, pero en cuestión de un par de segundos está aparición ya se había trasladado hasta el lado de la ventanilla del vehículo donde ella estaba ubicada, en ese momento no puedo hablar por miedo, pero la verdad que yo también vi que se acercaba algo y no quise decir nada tampoco solo reaccione a salir del lugar", agregó.

"Al día siguiente me levante y me quede con la duda de lo que podría haber sido, por lo que decidí ir hasta el lugar para investigar, tal vez podría haber sido algún reflejo, sombra de algún árbol o arbusto, pero la verdad que luego de analizar el lugar ya con la luz del día no encontré nada que tuviera relación, hasta que vi que a unos pocos metros de donde estábamos esa noche anterior, había una especie de nicho, me acerque para ver de cerca y vi que era de una chica que había fallecido en ese lugar y mi sorpresa fue más grande al ver que ese mismo día era aniversario de su muerte, me quedé helado, hice una oración de padre nuestro y me retire del lugar. Al cabo de unos años un amigo mio me contó que al el le habían movido el vehículo en ese lugar una noche, y que ahí cuando se cayó ese puente había fallecido una chica ahogada que iba cruzando con su padre en un tractor cuando los sorprendió la tragedia", finalizó.